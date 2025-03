Lazio-Udinese,moviola: dubbi su gol, rigore negato e rosso mancato

La prova dell’arbitro Piccinini all’Olimpico nel posticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli di Dazn, il fischietto di Forlì ne ha ammoniti 6

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Lazio-Udinese – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. In stagione aveva diretto già 10 gare finora in A ed era stato impegnato in Milan-Roma di coppa Italia ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Piccinini con Lazio e Udinese

Ventidue i precedenti con i biancocelesti che con il fischietto pugliese avevano vinto 12 volte, pareggiandone 2 e perdendone 8. Ventuno incroci con i friulani con 3 vittorie, 5 pari e 13 sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bercigli con Rutella IV uomo, Ghersini al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 11` Kamara (U), 52` Vecino (L), 60` Lovric (U), 62` Lazzari (L), 77` Payero (U), 90’+1′ Karlstrom. Recupero: 2` pt, 5′ st

Lazio-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’11` per Kamara che fa un brutto fallo su Isaksen lanciato verso la fascia. Sul gol di Romagnoli, che da pochi passi sfrutta un assist di Vecino, ci sono dubbi sulla sua posizione ma dopo un lungo check al Var l’arbitro convalida. Al 48′ contatto tra Kamara e Zaccagni, la Lazio chiede il rigore ma dopo una revisione al Var si gioca regolarmente.

Al 52` graziato Vecino: solo giallo per lui dopo un intervento scomposto e in ritardo su Thauvin. Da notare nel primo tempo che Kristensen, autore di diversi falli soprattutto su Zaccagni, non viene mai ammonito. Al 60` ammonito Lovric che fa ostruzione a Lazzari nel momento di calciare la punizione. Al 62` gallo a Lazzari che fa un fallo tattico su Kamara arrestandogli la corsa. Al 77`ammonito Payero che impatta con la testa di Zaccagni e allarga il gomito. Al 90’+1′ ammonito Karlstrom in seguito a un ruvido intervento ai danni di Pedro. Dopo il recupero Lazio-Udinese finisce 1-1.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi della gara ecco il commento del talent di Dazn, Luca Marelli che parte dal rigore chiesto dalla Lazio per l’intervento in area di Kamara su Zaccagni: “Intervento molto richioso, per pochi centimetri si sarebbe trattato di rigore e ammonizione se non avesse preso il pallone. Kamara però prende prima il pallone, quindi un intervento molto al limite ma corretto”. Poi sull’ammonizione rimediata al 52′ da Vecino per un fallo su Thauvin dice: “Ha rischiato perché la punta del piede di Vecino va a cocciare sul tendine, a un’altezza elevata. A salvarlo è il fatto che il tallone sia aderente al terreno di gioco e quindi non c’è la pericolosità che avrebbe portato al rosso. Anche qui mi trovo d’accordo con l’ammonizione”.