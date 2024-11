Le partite di oggi: Serie A, 11esima giornata. Dove vedere Bologna-Lecce, Udinese-Juventus e Monza-Milan

La programmazione delle gare dell'11esima giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo per l’undicesima giornata. Si parte con Bologna-Lecce alle 15. Grande attesa per il big match tra Napoli e Atalanta, mentre nel resto del programma l’Inter di Inzaghi ospita il Venezia, mentre il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Monza. La Juventus, invece, farà visita all’Udinese al Bluenergy Stadium. A chiudere la giornata sarà il Monday Night tra Lazio e Cagliari.

La situazione in classifica prima dell’11a giornata

Classsifica: Napoli 25, Inter 21, Atalanta 19, Fiorentina 19, Lazio 19, Juventus 18, Udinese 16, Milan 14*, Torino 14, Roma 13, Bologna 12*, Empoli 11, Parma 9, Verona 9, Como 9, Cagliari 9, Monza 8, Venezia 8, Lecce 8, Genoa 6.

*una gara in meno.

Le partite in programma per l’11a giornata e dove vederle

Bologna-Lecce 2 novembre 15:00 Dazn Udinese-Juventus 2 novembre 18:00 Dazn Monza-Milan 2 novembre 20:45 Dazn Sky Napoli-Atalanta 3 novembre 12:30 Dazn Torino-Fiorentina 3 novembre 15:00 Dazn Verona-Roma 3 novembre 18:00 Dazn Sky Inter-Venezia 3 novembre 20:45 Dazn Empoli-Como 4 novembre 18:30 Dazn Parma-Genoa 4 novembre 18:30 Dazn Lazio-Cagliari 4 novembre 20:45 Dazn Sky

Le partite di oggi, sabato 2 novembre

Dopo un avvio di stagione a rilento, il Bologna di Italiano sembra finalmente aver trovato la giusta marcia. I felsinei, freschi di una vittoria pesante in trasferta contro il Cagliari , sono tornati a imporsi in Sardegna dopo ben undici anni, estendendo a sette la striscia di imbattibilità. Ora, per l’undicesima giornata, li attende un Lecce rinvigorito, che ha interrotto la propria serie negativa di sei partite senza successi strappando tre punti importanti contro il Verona .

di sembra finalmente aver trovato la giusta marcia. I felsinei, freschi di una vittoria pesante in trasferta contro il , sono tornati a imporsi in Sardegna dopo ben undici anni, estendendo a sette la striscia di imbattibilità. Ora, per l’undicesima giornata, li attende un rinvigorito, che ha interrotto la propria serie negativa di sei partite senza successi strappando tre punti importanti contro il . A Udine, invece, l’ Udinese si appresta a ospitare la Juventus al Bluenergy Stadium . I friulani, reduci dal passo falso esterno contro il Venezia , cercheranno di risollevarsi davanti al proprio pubblico, mentre la squadra di Motta arriva alla sfida dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Parma .

si appresta a ospitare la al . I friulani, reduci dal passo falso esterno contro il , cercheranno di risollevarsi davanti al proprio pubblico, mentre la squadra di arriva alla sfida dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il . Al Brianteo, il Monza affronterà il Milan. I brianzoli hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica, ma i rossoneri, scottati dal recente ko contro il Napoli, sono altrettanto affamati di riscatto, con un occhio già proiettato verso l’impegno in Champions contro il Real Madrid, in programma il 5 novembre.

Le partite di domani, domenica 3 novembre

Il Napoli di Conte continua la sua cavalcata inarrestabile, deciso a difendere con le unghie e con i denti il primo posto in classifica. I partenopei, forti di cinque vittorie consecutive – l’ultima delle quali conquistata contro il Milan – si preparano per l’insidiosa sfida contro l’ Atalanta. Anche i bergamaschi sono in un ottimo momento di forma, reduci dalla vittoria casalinga contro il Monza.

di continua la sua cavalcata inarrestabile, deciso a difendere con le unghie e con i denti il primo posto in classifica. I partenopei, forti di cinque vittorie consecutive – l’ultima delle quali conquistata contro il – si preparano per l’insidiosa sfida contro l’ Anche i bergamaschi sono in un ottimo momento di forma, reduci dalla vittoria casalinga contro il Il Torino , dal canto suo, cerca di lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta all’ Olimpico contro la Roma. Dopo il successo contro il Como , i granata sono tornati alla sconfitta e affronteranno la Fiorentina con tanta voglia di riscatto La Viola è in ottima condizione, reduce da una vittoria di misura contro il Genoa.

, dal canto suo, cerca di lasciarsi alle spalle l’ultima sconfitta all’ contro la Dopo il successo contro il , i granata sono tornati alla sconfitta e affronteranno la Fiorentina con tanta voglia di riscatto La Viola è in ottima condizione, reduce da una vittoria di misura contro il Al Bentegodi , il Verona ha bisogno di punti per ritrovare fiducia e risollevarsi sia sul piano mentale che in classifica. Ad attenderli c’è la Roma , squadra che ha trovato ossigeno grazie alla vittoria contro il Torino nel turno infrasettimanale, firmata Dybala .

, il ha bisogno di punti per ritrovare fiducia e risollevarsi sia sul piano mentale che in classifica. Ad attenderli c’è la , squadra che ha trovato ossigeno grazie alla vittoria contro il nel turno infrasettimanale, firmata . L’Inter di Inzaghi non vuole lasciare per strada neanche un punto nella corsa al vertice. Dopo il rotondo 0-3 rifilato all’Empoli, i nerazzurri si preparano a ospitare il Venezia. I veneti, determinati a uscire dalla zona retrocessione e galvanizzati dalla recente vittoria sull‘Udinese, cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa.

Le partite di lunedì 4 novembre

Al Castellani, l’ Empoli di D’Aversa cercherà di invertire la rotta dopo cinque turni senza vittorie. Ad attenderli c’è il Como di Fabregas , reduce da un momento complicato e da una pesante sconfitta per 1-5 subita dalla Lazio.

di cercherà di invertire la rotta dopo cinque turni senza vittorie. Ad attenderli c’è il di , reduce da un momento complicato e da una pesante sconfitta per subita dalla Lazio. A Parma , invece, i crociati non riescono a scrollarsi di dosso la sindrome del pareggio: con il 2-2 contro la Juventus , hanno collezionato il quarto pari consecutivo e sono ancora a secco di vittorie dal 24 agosto, giorno in cui superarono il Milan . Stessa data per l’ultima vittoria del Genoa , che da allora non è più riuscito a imporsi in campionato, con l’ultimo successo registrato proprio contro il Monza.

, invece, i crociati non riescono a scrollarsi di dosso la sindrome del pareggio: con il 2-2 contro la , hanno collezionato il quarto pari consecutivo e sono ancora a secco di vittorie dal 24 agosto, giorno in cui superarono il . Stessa data per l’ultima vittoria del , che da allora non è più riuscito a imporsi in campionato, con l’ultimo successo registrato proprio contro il A chiudere l’undicesima giornata sarà il match tra Lazio e Cagliari. I biancocelesti, in crescita dopo le vittorie contro Genoa e Como, puntano alla terza affermazione consecutiva per consolidare la propria posizione. Dall’altra parte, i sardi cercano riscatto dopo i ko incassati contro Udinese e Bologna e proveranno a fermare la corsa dei padroni di casa all’Olimpico.

