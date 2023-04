Serie A 2022-2023, Verona-Bologna: le probabili formazioni

Alcuni dubbi per Zaffaroni, tra gli emiliani Sansone ancora davanti insieme a Zirkzee e Orsolini in campo dall'inizio

21-04-2023 09:56

Inizia stasera alle 20:45 il 31esimo turno di Serie A con la partita Verona-Bologna. Ci sono parecchi dubbi di formazione per Zaffaroni: dietro Magnani, Ceccherini e Dawidowicz si giocano due maglie, uno tra Verdi e Ngonge dovrebbe cominciare dall’inizio mentre Djuric è favorito su Gaich per una maglia da titolare. Più certezze in casa emiliana: Thiago Motta conferma Sansone al fianco di Zirkzee, Orsolini dovrebbe rientrare dal primo minuto e Dominguez è favorito su Moro.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric. All. Zaffaroni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Zirkzee. All. T. Motta.