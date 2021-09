Serie A, Vlahovic su rigore: la Fiorentina vince 1-0 con l'Udinese

Prosegue il volo della Fiorentina, che riscatta la battuta d’arresto casalinga contro l’Inter andando a vincere sul campo dell’Udinese. Un successo importantissimo per i viola, al termine di una partita molto difficile contro un’Udinese tosta e ben messa in campo.

La squadra di Italiano prende subito in mano il pallino del gioco, ma le serve un episodio per sbloccare il punteggio. Siamo al 15′ quando Walace commette fallo in area su Bonaventura: dopo il controllo VAR l’arbitro indica il dischetto e, dagli undici metri, Vlahovic spiazza Silvestri.

L’Udinese reagisce con rabbia e intensità agonistica, creando un paio di situazioni pericolose con Deulofeu e Beto che vengono sventate da Dragowski e dalla difesa viola. L’ultima occasione del primo tempo è però di marca gigliata, con un pallone messo in mezzo da Odriozola sul quale Vlahovic non arriva per un soffio.

Nella ripresa è l’Udinese alza il ritmo e va due volte vicina al pareggio, con i tentativi di Beto e Makengo neutralizzati da due ottimi interventi di Dragowski. La Fiorentina resiste, chiudendo tutti gli spazi e tentando qualche azione pericolosa in ripartenza. I friulani non mollano fino alla fine, sfiorando il pari a 5 minuti dalla fine con Deulofeu al quale si oppone Dragowski che si conferma in grande giornata.

Al termine dei 5 minuti di recupero, Italiano e i suoi ragazzi possono festeggiare una vittoria ottenuta con la sofferenza oltre che con il gioco e per questo ancora più importante.

IL TABELLINO

UDINESE FIORENTINA 0-1

Marcatori: 16′ rig. Vlahovic (F)

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (71′ Molina), Samir 6.5; Soppy 5.5 (46′ Pussetto 6), Pereyra 5.5, Walace 5 (81′ Samardzic s.v.), Arslan 5.5 (46′ Makengo 6), Larsen 5.5 (71′ Udogie 6); Deulofeu 6.5, Beto 6.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 7; Odriozola 6.5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6.5 (65′ Nastasic 6), Biraghi 6 (60′ Terzic 6); Bonaventura 6 (65 Amrabat 6), Torreira 6.5 (83′ Igor s.v.), Duncan 6 (65′ Maleh 6); Callejon 6, Vlahovic 7, Saponara 6.

AMMONITI: Martinez Quarta (F), Arslan (U), Walace (U), Amrabat (F), Odriozola (F)

ESPULSI: –

OMNISPORT | 26-09-2021 17:01