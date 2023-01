Serie A women – Il derby è nerazzurro, Milan ko 4-1

Una super Inter si prende la stracittadina e lo fa con un successo perentorio e razie soprattutto a due protagoniste: Chawinga, autrice di una doppietta, e Durante che para un rigore ad Asllani in un momento decisivo.

28-01-2023 20:11

Cala il poker l’Inter di Rita Guarino che si prende in questo sabato pomeriggio i tre punti ma anche il derby di Milano.

La gara si metta subito in discesa grazie a Santi che sfrutta l’uscita sbagliata di Giuliani e trova l’1-0 con un tapin facile facile. Al 15’ è già raddoppio: questa volta è il bomber di casa Chawinga che beffa Bergamaschi e con il mancino trova il diagonale chirurgico. Il Milan, però, ci crede e la riapre al 32’ quando Piemonte: l’attaccante riceve uno scarico, protegge palla, si gira e fulmina Durante. Il primo tempo si chiude con il minimo vantaggio per l’Inter.

Nella ripresa passano 7 minuti e le ragazze di Guarino spingono sul 3-1. Karchoun sfrutta al meglio una punizione trovando sia una deviazione sia una Giuliani ancora non troppo reattiva. Passano 5’ e le Ganz Girls potrebbero di nuovo accorciare. Arriva un penalty per fallo di Fordos su Asslani, della battuta s’incarica la stessa numero nove ma Durante è davvero super togliendo dall’angolino basso il piazzato della rivale. E della serie gol sbagliato gol subito ecco di nuovo Chawinga che sfruttando al meglio l’assist di Polli, si ritrova a tu per tu con Giuliani trovando prima la respinta ma poi dimostrando di essere la più lesta sulla ribattuta. Titoli di coda: il derby è nerazzurro.