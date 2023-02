Serie A Women – Il Milan castiga ancora la Juve, Roma e Fiorentina ok

Le ragazze di mister Ganz si confermano bestia nera per Girelli & co, le giallorosse non sbagliano a Como, la Viola cala il poker sulla Sampdoria. Oggi si chiude il turno della 16ª giornata.

05-02-2023 10:40

La seria A women continua il suo percorso di regular season in attesa di dedicarsi, per la prima volta, alle pool scudetto e pool salvezza.

Spalmate come sempre su due giorni, anche le gare del 16° turno hanno riservato qualche sorpresa e molte emozioni.

Il big match tra Juventus e Milan se lo aggiudicano, ancora una volta, le rossonere che sul campo di Vinovo “Ale e Riki” passano 2-1. Gara vivace per tutto il primo tempo quando sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Asllani, Boattin commette fallo di mano: cartellino rosso e calcio di rigore, Piemonte non si fa pregare troppo e trasforma. Nella ripresa la squadra di casa ci prova con coraggio, arriva una traversa frmata Beerensteyn, ma ad quarto d’ora dal termine a passare è ancora il Milan questa volta con Thomas. Sul finale la Juve accorcia con Sembrant sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non basta: è 1-2.

Non sbaglia la Roma capolista sull’insidioso campo del Como: basta il gol di Andressa, al 26’ del primo tempo, a giustiziare la formazione di De La Fuente.

Sorride anche la Fiorentina, 4-0 sulla Sampdoria, mentre la sfida salvezza tra Pomigliano e Parma si chiude a reti inviolate. All’appello manca solo Inter – Sassuolo in scena domenica alle 12.30.