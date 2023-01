Serie A women – Riflettori accesi su Milan-Inter, gare testacoda per Juve e Roma

È tempo di derby per le due formazioni milanesi che aprono la giornata numero 15 allo Stadio Vismara in questo sabato; testacoda per bianconere e giallorosse che affrontano Sampdoria e Sassuolo.

28-01-2023 11:19

Fonte: Getty Images