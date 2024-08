Serie B: Shpendi mattatore per il Cesena, beffa per il Sassuolo, tra Frosinone e Sampdoria un pari spettacolare

Il resoconto e i risultati degli ultimi cinque match della prima giornata di Serie B 2024/2025. Tanti pareggi spettacolari, come quello tra Frosinone-Sampdoria e Reggiana-Mantova, mentre il Cesena passa grazie a Shpendi e il Sassuolo sfiora la vittoria

Si è chiusa oggi la prima giornata del campionato di Serie B 2024/2025, con gli ultimi cinque match in programma per questo turno. A spiccare Frosinone-Sampdoria, partita che ha visto contrapposte due piazze con l’ambizione di riprendersi la A e che si è concluso con uno spettacolare pareggio in una partita accesasi in particolare nella ripresa. Cristian Shpendi ha trascinato il Cesena verso il successo contro la Carrarese, mentre il ritorno in B del Sassuolo comincia da un pareggio con il Catanzaro. E un altro pari, il terzo su cinque partite disputate stasera, ha contraddistinto un match altrettanto scoppiettante, quello tra Reggiana e Mantova.

Cosenza-Cremonese 1-0: ai padroni di casa basta D’Orazio

Passa una mezz’ora esatta quando la partita al San Vito Marulla si sblocca con il gol di Tommaso D’Orazio, servito da Fumagalli. Il Cosenza si porta così sull’1-0, avendo avuto tra l’altro almeno due occasioni in precedenza con lo stesso D’Orazio da calcio d’angolo e poi con Ciervo: in entrambi i casi Fulignati si fa trovare sempre reattivo. Al 45′ la Cremonese si rende pericolosa con Collocolo dagli sviluppi di un calcio d’angolo, con la difesa dei padroni di casa che sventa però il rischio pareggio.

Nel secondo tempo riecco Ciervo protagonista di due azioni interessanti: nella prima crossa al centro per Fumagalli, il quale prova la conclusione ravvicinata senza però che Fulignati non riesca a salvare la porta. Successivamente l’attaccante di Latina prova da destra a rimettere in mezzo la palla, senza trovare però il supporto dei compagni di squadra per portare avanti l’azione

Cesena-Carrarese 2-1: Shpendi è una certezza e con la sua doppietta regala il successo ai bianconeri

Come dicevamo, nel programma di questa domenica anche il match tra due squadre che approdano in questa stagione nella serie cadetta, ed entrambe in campo con il modulo del 3-4-2-1. E sempre come abbiamo anticipato, gran mattatore è stato Cristian Shpendi, che già nei primi dieci minuti regala il vantaggio al Cesena per poi avvicinarsi al raddoppio facendo impattare la palla sul palo. L’appuntamento con il gol è solo rinviato, perché al 23′ l’albanese che trascinò la sua squadra verso il livello superiore della B sigla la doppietta, per la precisione grazie ad un rigore guadagnato da Curto. Da parte avversaria Panico prova ad impensierire i padroni di casa, colpendo però con il sinistro la traversa al 32′.

Nella ripresa la Carrarese prova a rigirare la situazione a suo favore. Detto fatto: al 55′ Schiavi approfitta del palo preso da Finotto per segnare il 2-1 per gli ospiti. Quest’ultimo si rende pericoloso pochi minuti dopo, con un tiro che però viene intercettato e bloccato dal portiere Pisseri. Ma sul finale Adamo, appena entrato in campo, sfiora il 3-1. È l’ultimo pericolo per la Carrarese, ma il match si chiude con il successo del Cesena.

Catanzaro-Sassuolo 1-1: i neroverdi mancano il successo con un rigore fallito sui minuti finali

Dopo la retrocessione in B, i neroverdi affrontano per la prima volta il Catanzaro chiudendo il primo tempo in vantaggio di un gol. A segnarlo (di destro) Samuele Mulattieri al 38′, nonostante dei padroni di casa arrembanti con Biasci che col mancino dal limite prova a sorprendere l’estremo difensore del Sassuolo al 20′. Ancora più insidiosa la palla che qualche minuto dopo Iemmello prepara per Pagano, che carica a sua volta il destro avvicinandosi al vantaggio prima che il Sassuolo spiazzasse i padroni di casa.

Nella ripresa il Catanzaro pareggia al 53′ con Pontisso, servito fortunosamente da Biasci. Il Sassuolo prova a rispondere con Boloca, ma dall’altra parte Iemmello si rende pericoloso in più di un’occasione. Sul finale arriva pure un rigore per i neroverdi, ottenuto da Laurienté messo a terra da Antonini mentre era diretto verso la porta. Ma dal dischetto il francese fallisce l’occasione della prima vittoria per il Sassuolo in questa stagione.

Reggiana-Mantova 2-2: secondo tempo spettacolare e tanti colpi di scena

Prima che si ribaltassero i fronti, il primo tempo di Reggiana-Mantova si conclude a reti bianche. Primo quarto d’ora con ritmi bassi, per poi salire con diverse occasioni per parte. Gli ospiti in particolare si avvicinano al gol con Fiori prima e a stretto giro con Wieser poi, che trova il muro eretto da Bardi. Dall’altra parte il portiere Festa viene impegnato, ma senza rischi, da un tiro rasoterra di Sersanti.

Altra storia nella ripresa, con Vergara che inaugura la sfilata dei gol saltando due uomini e concludendo di precisione con una leggera deviazione di Trimboli. Il Mantova incassa ma non si lascia sopraffare, con Fiori che dentro l’area trova la resistenza di Bardi e successivamente Trimboli che dal limite incoccia contro il palo. La Reggiana intanto conquista il raddoppio approfittando delle incertezze in area degli avversari, con Vergara che serve Reinhart per il 2-0. Trimboli trova però l’occasione di riscatto con un assist di spalla che consente a Bragantini di ricucire il gap sul 2-1, previo controllo Var. E a concludere un secondo tempo scoppiettante ecco sul recupero l’autogol dei padroni di casa, con un intervento improvvido di Meroni che indirizza un traversone di Mensha, ahilui, in porta.

Frosinone-Sampdoria 2-2: spettacolare pareggio nel big match

Il big match della domenica sera si chiude al primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa, che però arriva sui titoli di coda: Ghedjemis effettua il cross dalla destra e Romagnoli si fa trovare preparato, anticipando con un colpo di testa l’uscita di Ghidotti. Ambrosino coglie l’occasione e appoggia la palla in una rete indifesa.

Nel secondo tempo la Samp raggiunge i rivali con il gol di Venuti, il quale si avvicina pure alla doppietta una decina di minuti dopo. I blucerchiati riescono però a conquistare comunque il vantaggio al 66′, con Coda ben servito da Depaoli e che riesce a metterla in rete. Ci pensa quindi Distefano a riequilibrare il match con un gol di testa che certifica il 2-2. Lo stesso ci riproverà successivamente , ma trova un sempre pronto Ghidotti a salvare la porta dei liguri.

Serie B 2024/2025: gli altri risultati della prima giornata

-Venerdì 16 Agosto

Brescia – Palermo 1-0

Marcatori: 90′ Adorni

-Sabato 17 Agosto (qui il resoconto completo)

Bari – Juve Stabia 1-3

Marcatori: 24′ Bellich (J), 45+2′ Folino (J), 80′ Artistico (J), 93′ Ricci (B)

Pisa – Spezia 2-2

Marcatori: 21′ P.Esposito (S), 45+2′ Bertola (S), 45+6′ Tourè (P), 78′ Canestrelli (P)

Salernitana – Cittadella 2-1

Marcatori: 8′ Rabbi (C), 93′ Daniliuc (S), 97′ aut. Angeli (S)

Sudtirol – Modena 2-1

Marcatori: 6′ Mallamo (S), 40′ Bozhanaj (M), 90′ Rover (S)