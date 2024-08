Brescia-Palermo, moviola: rigore negato e scintille in campo, la serata no di Brunori

La prova dell’arbitro Aureliano al Rigamonti nell’anticipo della prima giornata di B analizzata ai raggi X, il fischietto emiliano ne ha ammoniti due

Classe 1983 della sezione di Bologna, l’arbitro Aureliano, scelto per l’anticipo di B tra Brescia e Palermo, è un avvocato ed un arbitro di calcio con un’esperienza di centinaia di partite tra serie A, serie B e Coppa Italia. Negli ultimi anni è stato coinvolto attivamente nella sperimentazione e nell’utilizzo della tecnologia VAR. Nel 2014, nel finale della stagione, ha debuttato in Serie A dirigendo il match Catania-Atalanta (finito 2-1) ma come se l’è cavata ieri al Rigamonti?

I precedenti di Aureliano con Brescia e Palermo

In nove partite di Aureliano col Palermo era arrivata soltanto una sconfitta, nel 2026/17 ai rigori nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia; poi lo score è di sei vittorie e due pareggi, l’ultimo nella passata stagione, in casa contro il Parma. Ben 19 gli incroci col Brescia con un bilancio equilibrato: 6 vittorie, 6 pari e 7 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Laudato con Renzi IV uomo, Di Paolo al Var e Volpi all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Dickmann e Di Francesco.

Brescia-Palermo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Primo giallo al 12′ ed è per Dickmann per gioco scorretto su Di Francesco. Al 15′ Brunori cade in area e protesta, l’arbitro fa cenno di proseguire. Sl 48′ ammonito Di Francesco per gioco scorretto su Bisoli. Al 70′ scintille in campo tra Brunori e Cistana, ma l’arbitro Aureliano riporta subito la calma. Finale convulso col gol partita e Brescia-Palermo finisce 1-0.