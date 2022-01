Serie B: otto squalificati per un turno dal Giudice Sportivo

25-01-2022 13:46

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 20^ giornata di campionato di serie B.

Un turno di stop è stato comminato a Bittante del Cosenza che non giocherà il recupero contro il Cittadella che a sua volta perde due giocatori: Branca e Tounkara.

Il Crotone sarà privo di Schirò nella trasferta di domenica a Parma, mentre Ricci del Frosinone non potrà essere convocato per il match contro il Vicenza alla ripresa del campionato. La Cremonese perde Valeri per il derby contro il Monza che sarà a sua volta privo di Valoti. Infine Zammarini del Pordenone salterà il match casalingo dei suoi compagni contro la Spal.

OMNISPORT