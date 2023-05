Serie B 2022-2023, Sudtirol-Reggina: le probabili formazioni

A Bolzano iniziano i play off per la promozione in Serie A. Tra i calabresi ancora assente lo squalificato Menez

26-05-2023 08:37

Al Druso di Bolzano, oggi alle 20:30, iniziano i play off di Serie B per la promozione nella massima seria. In campo i padroni di casa del Sudtirol – sesti dopo la regular season – e la Reggina – settima con una penalizzazione sul groppone. Ai calabresi per passare il turno serve la vittoria, non così alla formazione di Bisoli che potrebbe accontentarsi di un pari per raggiungere il Bari in semifinale.

Per il Sudtirol, ballottaggio a centrocampo tra Casiraghi e Rover, con quest’ultimo favorito. Pippo Inzaghi ritrova Cionek dopo la maxi squalifica, terza e ultima giornata di stop per Menez.

Ecco le probabili formazioni:

Südtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Carretta, Tait, Belardinelli, Rover; Odogwu, Mazzocchi. Allenatore: Bisoli.

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Strelec, Rivas. Allenatore: Inzaghi.