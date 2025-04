Serie B, l'anticipo è Reggiana-Cremonese: dove vedere le gare in tv e streaming

Si apre il sipario sulla 32a giornata del campionato cadetto: Stroppa a caccia del terzo posto, mentre Dionigi è pronto all'esordio. Palermo-Sassuolo ha il sapore di Serie A

Dall’esordio di Davide Dionigi sulla panchina della Reggiana all’attesissimo derby campano che vedrà protagoniste Juve Stabia e Salernitana, fino ad arrivare a sfide dal sapore di Serie A come Palermo-Sampdoria e Spezia-Sampdoria. Si apre oggi la 32a giornata del campionato di Serie B: scopri qui di seguito tutti gli orari delle partite in programma nel weekend e le info utili per seguirle in tempo reale in tv e streaming.

Serie B, il programma completo della 32a giornata: gli orari delle partite

Grande curiosità per l’esordio di Davide Dionigi, che torna a casa per provare a salvare la sua Reggiana, dopo i risultati negativi collezionati dalla squadra in questo 2025. Di fronte, un ostacolo non indifferente come la Cremonese di Giovanni Stroppa, che ha l’ambizione di tornare nella massima serie, seppur attraverso i playoff.

Nel sabato di calcio, invece, spazio ai derby: dalla Lombardia, con Brescia-Mantova al “Rigamonti”, alla Campania, con Juve Stabia-Salernitana nel catino del “Menti”, che va verso il sold out, complice l’ultima straordinaria vittoria di Cesena. Il Frosinone vuole archiviare il discorso salvezza contro il Cosenza, giunto ormai all’ultima spiaggia. Carrarese e Südtirol si giocano tanto rispettivamente contro Cittadella e Cesena. Il Pisa di Filippo Inzaghi, dal canto suo, non può sbagliare in casa contro il Modena.

Domenica, il programma si chiude con il big match Palermo-Sassuolo, seguito da Catanzaro-Bari e, soprattutto, Spezia-Sampdoria, con i blucerchiati che vedono pericolosamente avvicinarsi il baratro della C. Si tratterebbe della prima retrocessione in Lega Pro della storia doriana.

Questo il programma completo della 32a giornata di Serie B, con tutti gli orari delle partite:

Reggiana-Cremonese (oggi ore 20.30)

Brescia-Mantova (sabato ore 15)

Cittadella-Carrarese

Südtirol-Cesena

Frosinone-Cosenza

Pisa-Modena (sabato ore 17.15)

Juve Stabia-Salernitana (sabato ore 19.30)

Palermo-Sassuolo (domenica ore 15)

Catanzaro-Bari

Spezia-Sampdoria (domenica ore 17.15)

Le probabili formazioni di Reggiana-Cremonese

Alla prima sulla panchina emiliana, Davide Dionigi dovrebbe ripartire da un classico “albero di Natale”, con Vergara e Portanova a supporto di Gondo, punto di riferimento avanzato. In mezzo al campo spazio a Ignacchiti, Reinhart e Sersanti, mentre in difesa chance per Meroni al fianco di Lucchesi. Sulle corsie esterne dovrebbero spingere Fiamozzi e Libutti, con Bardi che resta inamovibile tra i pali granata.

Collaudato 3-5-2 per gli ospiti, con Stroppa pronto ad affidarsi al tandem Johnsen-Bonazzoli in avanti. Le fasce saranno presidiate da Barbieri e Azzi, con Vandeputte ad agire da incursore nel ruolo di mezzala mancina. Castagnetti confermato in cabina di regia, con Pickel a dare equilibrio in mediana. A protezione di Fulignati, il trio formato da Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti. Torna a disposizione Majer, out l’infortunato Saro e lo squalificato Franco Vazquez.

Ecco le probabili formazioni di Reggiana-Cremonese:

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova; Gondo. All. D. Dionigi.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Bonazzoli. All. G. Stroppa.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite valide per la 32a giornata di Serie B, come da accordi stipulati a inizio stagione, saranno trasmesse in diretta in esclusiva su DAZN, piattaforma che consente di assistere alle gare in streaming e in tv, per chi ha la possibilità di attivare l’app di DAZN sulla propria smart tv o è cliente SkyQ. In tal caso, troverete l’applicazione di riferimento nella sezione dedicata nella Home di SkyQ. Servizio attivo anche su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation e XBox.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle società, con contenuti originali pubblicati su Instagram, Facebook e X al momento dei gol e del risultato finale. Diretta Rai Radio Uno per coloro che non sono abbonati a DAZN o saranno in viaggio nel corso delle partite di Serje B che caratterizzano il weekend compreso tra venerdì 4 e domenica 6 aprile. Gli highlights degli incontri saranno disponibili sul canale YouTube di DAZN poco dopo il triplice fischio.