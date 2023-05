Serie B – Alessandro Nesta è il nuovo allenatore della Reggiana

La squadra neopromossa nel campionato cadetto ha scelto di sostituire Diana con l’ex difensore laziale che torna così a sedersi in panchina.

26-05-2023 19:44

Nonostante la vittoria del girone B di serie C, Aimo Diana non ha ottenuto la riconferma dalla Reggiana che ha scelto di puntare su un altro profilo per il salto in serie B.

Annunciata dunque la risoluzione del contratto con il tecnico, è stato annunciato il nuovo allenatore: si tratta di Alessandro Nesta. L’ex difensore di Lazio e Milan, fra le altre, torna così ad indossare i panni di “mister” per la terza volta in questo campionato. Nel 2018 e 2019 ha allenato il Perugia, dal 2019 a marzo 2021, quando poi è stato sollevato dall’incarico, ha allenato il Frosinone.

Ora per lui c’è la nuova esperienza con il club emiliano.