Il -3 della Reggina si trasforma in un -7, mentre al Parma è sottratto un punto.

04-05-2023 20:40

Nel pomeriggio è stata riscritta la classifica della Serie B, in procinto di emettere i suoi verdetti dopo la promozione del Frosinone di Fabio Grosso.

E se un altro campione del mondo, Alberto Gilardino, incrocia le dita per poter festeggiare il prima possibile la risalita del Genoa in Serie, altri due senatori del gruppo targato Marcello Lippi si adombrano: sono difatti la Reggina di Filippo Inzaghi e il Parma di Gianluigi Buffon le due penalizzate.

La Reggina, già zavorrata da un -3, fa il bis con il -4 sancito per responsabilità propria e responsabilità diretta in violazioni di carattere economico e gestionale, mentre il Parma scala di un gradino per il versamento mancato delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio.

Questa la classifica attuale: Frosinone 71, Genoa (-1) 67, Bari 61, Sudtirol 54, Cagliari e Parma (-1) 51, Ascoli e Pisa 46, Palermo e Venezia 45, Modena 44, Como e Ternana 43, Reggina (-7) 42, Brescia, Cittadella e Cosenza 38, Perugia 36, SPAL 35, Benevento 32.