Serie B Brasiliana: la Chapecoense torna in serie A

Per tornare nel Brasileirao la “Chape” aveva bisogno soltanto della vittoria e così è stato.

La Chapecoense, imponendosi per 2-1 all’Arena Condà sul Figueirense, grazie alle reti di Moccelin Paulinho al 22° e Derlan al 66°, si è guadagnata un posto nella Serie A e lo ha fatto tra l’altro a pochi giorni dalla morte di Paulo Ricardo Magro, ovvero del presidente che era stato tra i principali artefici della ricostruzione della squadra.

Ecco il tweet ufficiale della squadra che ha celebrato la promozione in serie A:“Siamo tornati! Siamo in Serie A! Non è stato semplice arrivare fino a qui. E’ stata più dura di quanto potessimo immaginare. Con il lavoro, con l’umiltà, con la dedizione, con l’unione e soprattutto CON LA FORZA DALL’ALTO, la Chapecoense è riuscita a mantenere la promessa”.

Finalmente una buona notizia per un club che il 28 novembre 2018 è stata colpita da una delle più grandi tragedie dell’intera storia del calcio, ovvero l’incidente aereo in cui persero la vita 77 persone.

In seguito a quella triste tragedia, la Chapecoense è riuscita a restare per altre due stagioni nel Brasileirao Serie A, prima di retrocedere nel 2019. Da questa notte, si parla però di rinascita.

Anche il Torino, club gemellato al club brasiliano, attraverso Twitter si è voluto complimentare con la Chapecoense. “Congratulazioni per la vostra promozione nel Brasileirao”.

OMNISPORT | 13-01-2021 14:42