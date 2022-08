Serie B: cade il Cagliari, Gondo affossa il Palermo

27-08-2022 23:08

Tanti gol e risultati a sorpresa nelle prime tre partite della terza giornata di Serie B, che vede confermarsi il trend dell’elevato numero di realizzazioni delle prime due giornate.

Fanno notizia le prime sconfitte subite da Cagliari e Palermo: gli isolani cedono 1-0 in casa della Spal, che festeggia il primo successo stagionale grazie al gol di La Mantia nel primo tempo.

Rossoblù condizionati dall’espulsione di Di Pardo al 31′, poco prima di subire il gol-partita.

Il Palermo invece cede 3-2 in casa all’Ascoli di Cristian Bucchi, capolista per una notte grazie all’exploit di Cedric Gondo: l’ex attaccante di Salernitana e Cremonese firma una tripletta da sogno (27′, 50′ del primo tempo e 7′ della ripresa) che vanifica le reti del solito Brunori e dell’ultimo acquisto Segre: primo ko anche per Eugenio Corini. Per Gondo già quattro reti in campionato.

Dilaga il Modena che sblocca la classifica dopo le prime due sconfitte: 4-1 alla Ternana al Braglia grazie ai gol di Diaw nel primo tempo, prima dell’autorete di Capuano, e di Falcinelli e Tremolada nella ripresa, inframmezzati dall’inutile rete di Andrea Favilli.