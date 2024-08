Serie B: il Mantova vanifica la rimonta del Cosenza con Sollini, reti bianche tra Catanzaro e Juve Stabia

Termina la seconda giornata di Serie B 2024/2025 con il pareggio 0-0 tra Catanzaro e Juve Stabia, e l'ottovolante di rimonte e controrimonte tra Mantova e Cosenza

Si è chiusa oggi la seconda giornata di Serie B 2024/2025 con due match serali: il Catanzaro, in cerca della sua prima vittoria in questa stagione, ha ospitato la Juve Stabia in un match più scoppiettante nel primo tempo e finito però a reti bianche (da segnalare il gol degli ospiti invalidato però dal Var). Discorso diverso in termini di gol per Mantova-Cosenza, con Fiori e Bragantini che mandano gli avversari negli spogliatoi con un passivo di due reti a zero, per poi subire l’assalto degli ospiti nella ripresa, i quali riescono a raggiungere i rivali e portare la partita in perfetta parità grazie a Fumagalli prima e Rizzo Pinna poi. Ma nel recupero Sollini riporta il Mantova in vantaggio, con la partita che si chiude così sul 3-2.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0: il Var spegne il vantaggio delle vespe

Al Ceravolo va in scena un primo tempo all’insegna dello 0-0 pur in un contesto di 45 minuti ad alta intensità. La Juve Stabia ci prova al 10′ con Varnier, mentre al 26′ occasione per il Catanzaro dopo un calcio d’angolo battuto da Pontisso: Petriccione prova a dirigere di testa la palla in porta ma l’esito è infruttuoso. Al 42′ le vespe rispondono con Candellone, difettando però di precisione nel tiro.

Nel secondo tempo la Juve Stabia accarezza l’1-0 con la deviazione di Candellone dal tiro di Bonini. Tuttavia un controllo al Var piuttosto approfondito segnala il fuorigioco di Piscopo, annullando il vantaggio. Intanto mister Caserta decide di cambiare il suo attacco, richiamando Biasci e facendo entrare Pittarello. Quest’ultimo al 63′ prova a cambiare le sorti della partita con un destro di potenza che però ad impattare sulla traversa. Successivamente, a pochi minuti dal termine dei tempi regolamentari, Pittarello prova la conclusione dal limite, senza trovare la strada della porta. Ultimi tentativi nel recupero da parte di Brighenti e di Iemmello, quest’ultimo murato da parte di Thiam.

Mantova-Cosenza 3-2: gol e spettacolo al Martelli con gli ospiti che provano la rimonta ma vengono poi beffati

Primo tempo già con due gol a favore per il Mantova in quel dello stadio Martelli. Passano neanche due minuti e gli uomini di Possanzini vanno in rete con il destro di Fiori al limite dell’area. Gli ospiti provano la reazione con D’Orazio, che spedisce però la palla sul palo. Successivamente Florenzi manca la porta di poca e Fumagalli tenta per due volte di accorciare le distanze. Fiori però torna protagonista al 23′, innescando l’azione che conduce la sfera in retropassaggio sui piedi di Bragantini, che controlla e va a segnare il 2-0.

Nella ripresa il Mantova fa capire ulteriormente di essere in serata con un’altra occasione da gol, scaturita da Aramu che mette in mezzo e Fiori che prova il 3-0. Tuttavia l’arbitro segnala il fuorigioco. Al 69′ però ecco la reazione del Cosenza, con Fumagalli che riceve palla dalla sinistra da Ciervo e porta il match sul 2-1. E lo stesso Fumagalli ci riprova poco dopo, senza trovare il medesimo successo, ma il Mantova non ha intenzione di controllare il risultato: azione di contropiede e Burrai che prova a concludere, con il tiro però deviato in corner.

I padroni di casa però sono sotto assedio da parte del Cosenza, e ancora una volta si fa vedere Fumagalli, autore di una bella rovesciata dal limite dell’area che poteva tramutarsi in un gol spettacolare. Gli ospiti hanno solo rinviato l’appuntamento con la rete: all’87’ infatti Rizzo Pinna, fresco di ingresso in campo, segna il secondo gol del Cosenza.

Ma nel recupero avvengono due colpi di scena: uno è l’imprevisto all’impianto di illuminazione, che blocca per qualche istante il match. L’altro, più sportivo, è il gol di Solini che ribalta nuovamente la partita.

