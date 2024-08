Serie B, Modena-Bari 2-1: Novakovich illude, Palumbo e Mendes rimontano. Altro ko per i pugliesi

Arriva un'altra sconfitta per i biancorossi che dopo la debacle interna con la neopromossa Juve Stabia cadono pure al Braglia. Avvio di stagione complicato per Longo mentre Bisoli si gode i primi punti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Nella seconda giornata di Serie B, il Modena conquista i suoi primi tre punti. I gialloblù, davanti al proprio pubblico, battono in rimonta il Bari per 2-1. Dopo la rete iniziale dei biancorossi, firmata da Novakovich, arriva la reazione degli emiliani che ribaltano il punteggio grazie a Palumbo (gol su rigore) e Pedro Mendes. Nel secondo tempo è stato anche espulso Bisoli per proteste. Avvio di stagione disastroso per il team di Moreno Longo ancora fermo a zero lunghezze.

Le scelte di Bisoli e Longo

Dopo i ko rimediati nella prima giornata, Modena e Bari coltivano la stessa ambizione che è quella di rifarsi subito attraverso lo scontro diretto. Bisoli prova ad osare qualcosa in più schierando una seconda punta come Pedro Mendes accanto Gliozzi senza rinunciare però al trequartista Palumbo. I pugliesi, invece, presentano ben quattro novità rispetto alla prima uscita con panchina anche per Lasagna rimpiazzato da Novakovich. Maiello è infortunato, le altre variazioni sono invece scelte tecniche di coach Longo.

Novakovich chiama, Palumbo risponde

I biancorossi partono meglio, con più piglio. Infatti si portano in vantaggio con Novakovich, abile a sfruttare una respinta del palo sulla punizione calciata da Pucino. Gli emiliani, invece, ingaggiano una vera e propria battaglia personale con il direttore di gara Gabriele Scatena. L’episodio più controverso è un calcio di rigore concesso ai canarini e poi revocato dal Var. Ad inizio recupero arriva però il penalty vero causa fallo ingenuo di Vicari su Gliozzi. Dal dischetto lo trasforma Palumbo per l’1-1.

Pedro Mendes completa la rimonta gialloblù

Nella ripresa il ritmo cala e ad alzarlo ci pensa Bisoli, facendosi espellere con l’ennesima protesta nei confronti dell’arbitro. L’assenza dell’allenatore non demotiva il Modena, tutt’altro. Dai piedi di Palumbo nasce anche il gol che completa la rimonta: lo firma Pedro Mendes di testa. Poco vibrante la reazione del Bari che onestamente fa davvero poco per rimettersi in carreggiata. Preoccupa, a questo punto, la situazione dei galletti che restano fermi a zero punti.

Top e flop del Modena

Palumbo 7,5 Ci mette la solita qualità in campo. Gol su rigore ed in più assist.

Ci mette la solita qualità in campo. Gol su rigore ed in più assist. Pedro Mendes 7 Premiata la scelta di Bisoli di mandarlo in campo dal primo minuto.

Premiata la scelta di Bisoli di mandarlo in campo dal primo minuto. Gagno 5,5 Barriera posizionata male in occasione del gol.

Top e flop del Bari