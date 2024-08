Amoruso attacca De Laurentiis: "Usa e sfrutta il Bari per migliorare il Napoli, Matarrese ci metteva l'anima"

L'ex capitano non ha usato giri di parole per commentare il momento storico dei biancorossi, duro anche Di Gennaro: "Mancano giocatori di qualità"

Il Napoli e il Bari. Il tema delle multiproprietà torna a far discutere, di pari passo all’inizio balbettante in Serie B della squadra biancorossa. Il clima intorno al Bari resta teso dopo un’estate infuocata tra contestazioni dei tifosi, delusi dalla salvezza in extremis raggiunta ai playout nella scorsa stagione e la promozione in Serie A fallita all’ultimo respiro nei playoff contro il Cagliari nel 2022. La sconfitta casalinga per 3-1 contro la Juve Stabia è come tornare a uno spiacevolissimo punto e a capo.

Di Gennaro e Amoruso sulla parabola discendente del Bari

La parabola discendente e del Bari continua a far discutere. Antonio Di Gennaro, opinionista e commentatore Rai, e l’ex capitano Lorenzo Amoruso, due grandi ex, hanno rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Attraverso le colonne del quotidiano hanno commentato il momento storico in casa dei galletti: dal crollo del Bari contro gli uomini di Guido Pagliuca passando per un mercato che non ha soddisfatto il tecnico Longo. L’allenatore non ha, infatti, nascosto di attendersi rinforzi da qui alla chiusura della finestra estiva di mercato.

Di Gennaro: “La politica dei prestiti non sta pagando”

Di Gennaro non ha usato giri di parole: “Siamo tutti sorpresi. A Cremona (in Coppa Italia) avevamo ammirato una squadra aggressiva e in salute, mentre sabato abbiamo rivisto gli spettri di un anno fa. Assurdo è stato soprattutto l’atteggiamento sui calci piazzati, in cui è emersa una totale mancanza di concentrazione. In generale mancano i giocatori di qualità e lo stesso Longo non fa altro che ripeterlo. Servono quattro o cinque giocatori e anche due attaccanti per me sono pochi. La politica è quella dei prestiti, e questo può andar bene ma anche male. È una scelta della proprietà che l’anno scorso però non ha dato frutti”.

Amoruso: “Dov’è ora chi contestava i Matarrese?

Molto più critico il commento di Lorenzo Amoruso: “È chiaro che la società non sia interessata e le parole di Aurelio De Laurentiis credo siano state esaustive. La rosa non è stata rinforzata e questa è una scelta. Chi non lo capisce, è perché non ha voglia di capirlo: il Bari sarà sfruttato per migliorare il Napoli, non per far bene al Bari. E mi spiace dirlo, ma le persone che contestavano i Matarrese non stanno facendo nulla per aiutare il club. Per quanto abbiano sbagliato, i Matarrese hanno messo cuore e anima. Così com’è, questa è una squadra che lotterà per una salvezza tranquilla. Non ha idee a centrocampo, in difesa è troppo morbida, in attacco punge poco. Potrebbe esserci qualsiasi allenatore, ma senza giocatori che abbiano curriculum di valore, non vai da nessuna parte”.