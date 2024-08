Serie B, II giornata, si riparte con Modena-Bari: i big-match e dove vederli in tv

Tutto pronto per la seconda giornata di cadetteria: riflettori puntati su Sampdoria-Reggiana e Spezia-Frosinone. Il programma completo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si accendono nuovamente i riflettori sulla Serie B 2024/25, pronta a tornare con la seconda giornata di campionato. Il weekend si aprirà con l’anticipo tra Modena e Bari, previsto per venerdì sera, mentre il sipario calerà domenica con le sfide serali Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza, entrambe in programma alle 20:30. Riflettori puntati su Sampdoria-Reggiana.

Serie B, II giornata: Spezia-Frosinone, profumo di Serie A

La seconda giornata della Serie B 2024/25 si apre con l’anticipo tra Modena e Bari, in programma venerdì sera al Braglia, con fischio d’inizio fissato alle 20:30. Entrambe le squadre scendono in campo con l’obiettivo di riscattarsi e invertire immediatamente la rotta dopo un avvio di campionato deludente. I canarini, infatti, sono stati beffati dal Sudtirol all’esordio, con un gol di Rover arrivato al 90′, mentre i pugliesi hanno incassato una sconfitta tra le mura amiche del San Nicola contro la neopromossa Juve Stabia.

Il weekend di Serie B promette emozioni anche con la sfida tra Spezia e Frosinone, che richiama alla memoria una delle pagine più intense del recente passato. Le due squadre si erano affrontate il 20 agosto 2020 nella finale playoff, un match che sancì la storica promozione dello Spezia in Serie A. A distanza di quattro anni, le due formazioni si ritrovano di nuovo di fronte al Picco, in un incontro destinato a riaccendere emozioni e ricordi tra i tifosi.

I riflettori saranno particolarmente puntati sulla sfida tra Sampdoria e Reggiana. Al Ferraris si prevede un vero e proprio esodo dei tifosi emiliani: entrambe le squadre, vogliono i primi tre punti del campionato dopo aver rispettivamente pareggiato contro Frosinone e Mantova. Attenzione puntata anche su Pisa-Palermo, entrambe a caccia dei primi tre punti stagionali, mentre il Sassuolo ospiterà il Cesena. Infine, la Salernitana sarà di scena sul campo del Sudtirol.

Serie B, il programma della II giornata

La seconda giornata di Serie B 2024/25 prenderà il via venerdì 23 agosto e si concluderà domenica 25 agosto, senza i consueti posticipi del lunedì. Di seguito, il programma completo della seconda giornata.

Modena-Bari venerdì 23 agosto ore 20:30

Sudtirol-Salernitana sabato 24 agosto ore 19:30

Brescia-Cittadella sabato 24 agosto ore 20:30

Cremonese-Carrarese sabato 24 agosto ore 20:30

Pisa-Palermo sabato 24 agosto ore 20:30

Sampdoria-Reggiana sabato 24 agosto ore 20:30

Sassuolo-Cesena sabato 24 agosto ore 20:30

Spezia-Frosinone sabato 24 agosto ore 20:30

Catanzaro-Juve Stabia domenica 25 agosto ore 20:30

Mantova-Cosenza domenica 25 agosto ore 20:30

Serie B, dove vederla in diretta tv e streaming

Anche per la stagione 2024/25, la Serie BKT sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, che coprirà tutte le 390 partite del campionato, inclusi playoff e playout. Non sono previste trasmissioni in chiaro e gratuite, confermando DAZN come l’unica piattaforma per seguire l’intera stagione.