Serie B, Cremonese e Pisa bloccate: salgono Monza e Perugia

22-02-2022 21:39

Si accorcia ulteriormente la classifica della Serie B dopo la disputa delle prime cinque partite della 25ª giornata di campionato.

Il Pisa, reduce dal successo di Monza, non è infatti andato oltre lo 0-0 interno contro un Parma che era reduce da due sconfitte consecutive e che presentava in porta il 18enne sloveno Martin Turk. Non fa meglio la Cremonese, bloccata in casa sullo 0-0 dal Vicenza.

In attesa dell’impegno del Lecce, quindi, grigiorossi e nerazzurri, appaiate al comando a 46 punti proprio insieme ai salentini, subiscono qundi il riavvicinamento del Monza, che ha dilagato a Pordenone (4-1, doppietta di Valoti) e si porta a -2.

Pesante sconfitta anche per la Ternana che crolla sul campo della Spal: la panchina di Cristiano Lucarelli scricchiola dopo il 5-1 firmato dai gol di Melchiorri, Mancosu, Da Riva e dalla doppietta di Vido.

Si avvicina alla zona promozione diretta anche il Perugia, che ad Alessandria conquista la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e sale a 41 punti.

