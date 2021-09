Serie B, Cremonese, preoccupa l'infortunio occorso a Carnesecchi

Filtra pessimismo in casa Cremonese circa le condizioni del portiere Marco Carnesecchi, uscito anzitempo nella gara di ieri contro il Vicenza.

Nonostante l’ottima prestazione dei grigiorossi che con i tre punti guadagnati ieri salgono in terza posizione dietro a Pisa e Brescia, l’entourage della Cremonese deve fare i conti con quanto accaduto all’estremo difensore al 24° del primo tempo.

Non è ancora ufficiale il reportage degli allenamenti del club grigiorosso, ma, come riferisce cuoregrigiorosso.com, l’estremo difensore rischia di saltare sia la sfida contro la Ternana che gli impegni con la Nazionale U21 in programma tra l’8 e il 12 ottobre. E a confermare il tutto, anche mister Fabio Pecchia nel post gara: “Non lo so, probabilmente l’avremo fuori per un po’ di tempo. Questo è il rischio per chi gioca tanto come lui, che va anche in nazionale. Per questo saper gestire la rosa è importante, alla lunga può dare grandi risultati”.

OMNISPORT | 27-09-2021 14:18