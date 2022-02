Serie B: Cremonese seconda, Monza e Parma show

12-02-2022 18:57

Vittoria esterna importantissima per la Cremonese, che battendo 2-0 il Cittadella si porta al secondo posto in classifica: Casasola e Buonaiuto in gol, dopo l’espulsione di Tounkara match praticamente finito. Solo 0-0 invece per il Pisa in casa contro la Ternana: terzo pareggio di fila per i toscani.

Passeggiano invece in casa il Parma e il Monza. Gli emiliani vincono 4-1 ribaltando il Pordenone con le reti di Pandev, Man, Vazquez e Benedyczak. I lombardi si impongono 4-0 sulla Spal e si prendono il quinto posto in Serie B: decisivi i gol di Mota, Sampirisi, Ramirez e Colpani.

Netta vittoria anche del Perugia sul Frosinone: gli umbri trionfano 3-0 grazie alla doppietta di De Luca e Olivieri. Solo 0-0 tra Vicenza e Cosenza, derby calabrese tra Crotone e Reggina vinto da quest’ultima 1-0.

