Serie B, giudice sportivo: due turni di stop a Martino del Cosenza

11-10-2022 14:47

Archiviata l’8^ giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del giudice sportivo.

Di seguito la nota ufficiale:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARTINO Pietro (Cosenza): per avere, al 43° del secondo tempo, senza possibilità di giocare il pallone, colpito un avversario con uno schiaffo sulla nuca.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARENA Matteo (Spal): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JURIC Stanko (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).