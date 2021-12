Serie B, Giudice Sportivo: sei squalificati per un turno

02-12-2021 13:06

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare della 15^ giornata di campionato andata in archivio ieri.

Un turno di stop è stato comminato a Proietti della Ternana che non prenderà quindi parte alla trasferta delle “fere” contro il Frosinone. Il Perugia ionvece non potrà contare su Zanandrea per il match casalingo contro il Vicenza.

Birindelli del Pisa non sarà tra i convocati dei toscani per la trasferta a Como, mentre Branca del Cittadella non parteciperà alla sfida di Alessandria.

Infine la Cremonese sbarcherà a Cosenza priva di Castagnetti, mentre invece la Spal dovrà fare a meno di Colombo nella trasferta di Crotone.

OMNISPORT