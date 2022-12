Serie B - Il Cagliari abbraccia Ranieri: “Bentornato mister”

23-12-2022 20:35

Sarà “Ranieri bis”, ora è ufficiale. Il Cagliari ha da poco annunciato di aver trovato l’accordo con l’ex allenatore della Roma che torna così sulla panchina rossoblù dopo la straordinaria cavalcata dalla serie C alla serie A.

Era infatti il 1988 quando Ranieri fu scelto alla guida della squadra sarda in serie C, ed in appena due anni riuscì a portarla in serie A. Nel 1990, poi, riuscì anche a conquistare la salvezza nella massima serie.

Il comunicato ufficiale del club che conferma questa scelta si apre così: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Claudio Ranieri che dall’1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025”.

Questo dimostra come l’idea della società sia di puntare sull’esperienza e la classe di Ranieri anche nel medio termine.

Più sentimentale, invece, la chiusura dello stesso: “Bentornato mister, che bello riabbracciarti”