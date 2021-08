Serie B: il Cittadella vola, la Spal incanta, Parma ok al 97'

Il Cittadella continua a vincere, la Spal si mette alle spalle il ko del debutto e torna ad alzare la voce. Questi i due temi principali della domenica di Serie B, dove spiccano anche il successo in extremis del Parma sul Benevento e la vittoria del Monza nel derby lombardo contro la Cremonese.

Capolista a punteggio pieno insieme a Brescia, Pisa e Ascoli è però il Cittadella, capace di battere per 4-2 una big del campionato come il Crotone. Veneti avanti con Okwonkwo, pareggia Nedelcearu, ma la doppietta di Bandini fa volare i granata. Nel finale botta e risposta Mulattieri-Adorni.

Goleada anche per la Spal, che rifila un rotondo 5-0 al Pordenone: in rete Mancosu, Colombo (con un eurogol), Capradossi, Viviani e Latte Lath. La vittoria del Parma sul Benevento arriva invece al 97′: Vazquez firma l’1-0. Stesso risultato del Monza sulla Cremonese (in gol Gytkjaer). Spettacolare 3-2 della Reggina sulla Ternana, 1-1 tra Lecce e Como.

