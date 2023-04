Serie B, il derby emiliano fra Modena e Parma finisce in parità

L'anticipo del 33° turno del campionato cadetto si chiude sull'1-1. Diaw risponde alla rete di Benedyczak.

14-04-2023 23:53

Il 33° turno del campionato di Serie B si è aperto con il derby emiliano fra Modena e Parma. Al Braglia il match del venerdì sera è terminato sull’1-1, con il vantaggio degli ospiti al 14′ grazie a Diaw e l’immediato pareggio al 16′ dei padroni di casa a opera di Benedyczak.

Pari importante per entrambe le squadre a cinque giornate dalla fine della stagione regolare. Il Parma è ora a quota 48 assieme alla Reggina quinta in piena zona playoff. Mentre, il Modena raggiunge il Palermo a 43 punti, a -3 dall’ottavo e ultimo posto utile per i playoff.