21-08-2022 23:05

Solo un pareggio in questa domenica di Serie B, con il Pisa che è stato fermato in casa 2-2 dal Como. Trionfo invece del Cagliari per 2-1 sul Cittadella, stesso successo del Venezia contro il Sudtirol e del Cosenza sul Modena.

Vince di misura la Ternana sulla Reggina, dilaga invece il Frosinone col Brescia: il club laziale si impone 3-0 contro il Brescia.