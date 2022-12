Serie B, il Frosinone si salva al 95'

04-12-2022 17:34

Dopo il colpaccio del Modena, che in 10 batte la Spal al Mazza 3 a 2, la domenica della Serie B arride a Cittadella e Reggina, corsare rispettivamente al Ferraris e al Rigamonti: non si fanno male Cosenza e Perugia, Bari e Pisa, mentre la spartizione della posta tra Ascoli e Como è oltremisura spettacolare (i marchigiani rimontano dallo 0 a 3 a 3 a 3); pari prezioso della capolista Frosinone a Bolzano, al 95′ Monterisi replica a De Col.

Alle 18,00 è in programma Benevento-Palermo, poi si tornerà in campo per l’infrasettimanale.

Questa la classifica aggiornata:

Frosinone 32

Reggina 29

Bari, Brescia, Genoa e Parma 23

SudTirol e Ternana 22

Ascoli 21

Modena 20

Cagliari, Cittadella e Pisa 19

Cosenza 16

Benevento, Como, Benevento, Palermo e Venezia 15

Perugia 12