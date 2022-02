Serie B: il Lecce cerca i tre punti per tornare prima

16-02-2022 10:26

Risultato importante ieri per la Cremonese che si è presa la scena e, approfittando del pari del Pisa e della gara odierna del Lecce, si è portata in vetta alla classifica, lasciando a -2 le citate formazioni. Oggi i salentini sono chiamati ad una trasferta insidiosa sul campo dell’Alessandria pienamente coinvolta in zona playout. La squadra di Baroni cerca i tre punti dopo i due pareggi consecutivi per 1-1, raccolti contro Como e Benevento.

Trasferta delicata anche per il Brescia in casa del Crotone. Le rondinelle dopo la querelle allenatore, si sono viste sorpassare dal Monza che ieri pomeriggio ha vinto a Terni. L’11 di Inzaghi dopo tre pareggi consecutivi è chiamato alla vittoria per cercare di tornare nella top 3.

Occasione da sfruttare invece per il Benevento. Le streghe giocano in casa contro l’Ascoli e se vogliono coltivare ancora ambizioni di promozione devono sfruttare il turno casalingo. I due pareggi di fila hanno frenato i giallorossi che davanti a loro troveranno un Ascoli affamto di riscatto dopo il ko contro il Perugia e il pareggio interno con il Como.

Infine discorso molto simile a quello del Benevento per Grosso e co. Il Frosinone ospita il Como e se vuole tornare a respirare aria di promozione diretta l’unica via consentita è quella della vittoria.

