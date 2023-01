Serie B, il Palermo batte il Bari grazie a Marconi

20-01-2023 22:53

Si è chiuso con il successo del Palermo l’anticipo del venerdì sera della 21^ giornata del campionato di Serie B, la seconda di ritorno. Al Renzo Barbera, in una serata con pioggia e vento forte, i rosanero di Eugenio Corini sono riusciti a battere per 1-0 il Bari di Michele Mignani. Decisivo il gol di Marconi all’82’, bravo a risolvere una mischia in area. All’89’ espulso tra i biancorossi Cheddira.

Settima vittoria in questo campionato cadetto per il Palermo, che sale così a quota 28 punti assieme al Cagliari in piena zona playoff, a -1 da Pisa, Sudtirol e Ternana. Quarta sconfitta invece per il Bari, che si ferma al quarto posto a quota 33, a -3 dalla coppia formata da Reggina e Genoa. Il Frosinone capolista resta lontano nove punti.