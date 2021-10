17-10-2021 19:11

E’ terminata 0-0 la partita delle 16.30 dell’ottava giornata di Serie B tra Parma a Monza. Allo stadio Tardini nuova battuta d’arresto per gli emiliani, che non vincono da 5 gare. Buffon e compagni sono stati bloccati dai brianzoli, rimasti in 10 al 61′ per l’espulsione di Marrone per doppia ammonizione. Fischi dei tifosi gialloblu al 90′.

In classifica entrambe le squadre sono al dodicesimo posto, a quota 10 punti, a tre lunghezze dalla zona playoff.

OMNISPORT