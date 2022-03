Serie B: il Perugia frena il Lecce, tris Vicenza

06-03-2022 17:34

Termina per 1-1 l’atteso match tra Perugia e Lecce, valido per la 28esima giornata di Serie B: al Curi la capolista si salva al 90′ grazie a un rigore di Coda, che replica al vantaggio dei padroni di casa firmato da Olivieri al 67′. In classifica salentini restano primi con la Cremonese. Vittoria casalinga importante per il Vicenza contro la Ternana, si concludono senza vincitori Ascoli-Frosinone e Crotone-Alessandria.

Serie B, i risultati delle partite della domenica

Ascoli-Frosinone 1-1

Crotone-Alessandria 0-0

Vicenza-Ternana 3-1

Perugia-Lecce 1-1

