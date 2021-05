Serie B, Lecce-Venezia 1-1: veneti in finale Play-Off

Uno scialbo 1-1 al Via del Mare di Lecce è sufficiente al Venezia di Paolo Zanetti per conquistare il primo posto disponibile per la Finale Play-Off di Serie B, che deciderà chi sarà la terza promossa in Serie A. Dopo l’1-0 per i veneti nella gara d’andata, oggi è bastato un gol su rigore di Mattia Aramu, a cui è seguito il pareggio ininfluente di Pettinari, per conquistare la vittoria nella doppia sfida.

Il tabellino:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo (dal 64′ Calderoni); Majer (dal 64′ Tachtsidis), Hjulmand, Henderson; Nikolov (dal 46′ Mancosu); Pettinari, Coda.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi (dal 46′ Ferrarini), Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugordeau (dall’84’ Dezi), Maleh; Aramu (dal 51′ Johnson); Forte (dal 75′ Bocalon), Di Mariano (dal 75′ Cremonesi).

GOL: Aramu (V), Pettinari (L)

ASSIST: Lucioni (L)

NOTE – AMMONITI: Hjulmand (L), Mazzocchi (V), Lucioni (L), Maenpaa (V), Ceccaroni (V)

Il gol che apre le marcature viene segnato, su rigore, da Mattia Aramu in pieno recupero nel primo tempo: considerato falloso l’intervento di Maggio, Irrati assegna il rigore dopo l’intervento del Var.

Il pareggio dei pugliesi arriva al minuto 66′ con Pettinari: zuccata di Dermaku, parata pazzesca di Maenpaa, appoggio basso di Lucioni sulla ribattuta e destro da pochi passi della punta, che riapre il match.

Il Venezia ora attende la vincente della sfida Monza-Cittadella, in programma stasera.

OMNISPORT | 20-05-2021 20:51