Serie B, Parma: Pecchia ufficiale nuovo allenatore dei Ducali

02-06-2022 21:51

Ormai era tutto fatto e mancava solamente l’ufficialità. Fabio Pecchia è il nuovo allenatore del Parma. 48 anni, Pecchia è reduce dalla stupenda cavalcata che ha portato la Cremonese alla storica promozione in Serie A, arrivando seconda in Serie B dietro al Lecce.

A comunicarlo ufficialmente è direttamente il Presidente dei Ducali Kyle Krause, proprietario del club, direttamente da Twitter:

“Benvenuto Fabio Pecchia. I am excited to announce you as our Parma new coach. Forza Parma”. Questo il posto di Krause, accompagnato da una foto dell’allenatore davanti allo stemma del Parma.