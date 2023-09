Serie B, partite e risultati 5a giornata. Venezia-Spezia 1-0: Pohjanpalo, lagunari primi. La nuova classifica

Ai lagunari è bastato l'acuto di Pohjanpalo al 12' della ripresa per battere gli uomini di Alvini e portarsi in vetta alla classifica. Le altre gare in programma tra sabato 16 e lunedì 18 settembre

15-09-2023 22:54

Il Venezia batte lo Spezia di misura. 1-0 nella sfida che ha inaugurato lo spezzatino della quinta giornata di serie B, spalmata tra venerdì 15 e lunedì 18 settembre. Ai lagunari è bastato l’acuto di Pohjanpalo al 12′ della ripresa per mettere in cassaforte i tre punti che portano Johnsen e compagni al primo posto provvisorio della graduatoria con 11 punti.

Partita già importante per cogliere i primi segnali: in casa lagunare c’era da cavalcare l’onda dell’entusiasmo per un avvio di cadetteria esaltante (due vittorie e due pareggi nei quattro turni precedenti), sul versante spezzino diventava fondamentale spezzare la striscia negativa (due sconfitte e un pari, una gara da recuperare, quella della seconda giornata contro il Lecco), in continuità negativa con l’amaro epilogo della passata stagione, culminata nella retrocessione.

La terza sconfitta degli uomini di Alvini rischia di aprire le prime crepe tra i liguri, partiti per cercare il pronto riscatto e fin qui deludenti.

Venezia-Spezia: decide Pohjanpalo

Primo tempo giocato su buoni ritmi e diversi capovolgimenti di fronte, è mancato il gol ma non le occasioni. Sono i padroni di casa a recriminare maggiormente per le occasioni migliori. Clamoroso l’errore di Johnsen da ottima posizione, il vantaggio allo scadere di tempo griffato Pohjanpalo viene annullato per un fuorigioco di Zampano. Spezia pericoloso con Antonucci che trova l’ottima opposizione della retroguardia lagunare mentre Bandinelli impensierisce Joronen, i cui riflessi sono esaltati.

La ripresa è di marca locale fin dai primi minuti: allo scoccare del 12′ l’episodio decisivo. Calcio d’angolo di Pierini con palla tra i piedi di Busio, il cui rasoterra da fuori area si stampa sulla base del palo e diventa un assist indiretto per Pohjanpalo, abile a insaccare col sinistro.

Le altre gare in calendario

Tra tutte spicca la sfida di domenica 17 settembre: scontro al vertice tra le due capolista – Catanzaro e Parma – appaiate a 10 punti. Il Ceravolo si appresta a vivere un pomeriggio da sogno perché Iemmello e compagni, in caso di successo interno contro i ducali, si porterebbero in testa alla graduatoria in solitaria. Che in Calabria si accingano a ricalcare le gesta del Monza griffato Berlusconi-Galliani, capace di conquistare in due anni la doppia promozione: dalla C alla B e dalla B alla A?

Interessante, anche per il carico di storia recente che si porta dietro – la gara che contrappone Lecco e Brescia, ovvero i due club che hanno dovuto pazientare fino alla fine di agosto per capire da che categoria ripartire.

Oltre a quella tra lecchesi e Rondinelle (dalle ore 14), sono ancora cinque le partite in programma sabato 15 settembre: quattro con fischio di inizio alle 14 – Pisa-Bari, Feralpisalo-Modena, Ascoli-Palermo, Cosenza-Sudtirol – e una alle 16.15, Reggiana-Cremonese.

Oltre alla sfida di vertice, domenica 17 scendono in campo anche Como-Ternana. Chiudono la quinta di cadetteria Sampdoria e Cittadella: Marassi, lunedì 18 settembre ore 20.30.

Risultati e programma della 5° giornata

Venezia-Spezia 1-0

Marcatori: 12′ st Pohjanpalo

Sabato 16 settembre ore 14

Pisa-Bari

Feralpisalo-Modena

Lecco-Brescia

Ascoli-Palermo

Cosenza-Sudtirol

Sabato 16 settembre ore 16.15

Reggiana-Cremonese

Domenica 17 settembre ore 16.15

Catanzaro-Parma

Como-Ternana

Lunedì 18 settembre ore 20.30

Sampdoria-Cittadella

La classifica aggiornata alla 5° giornata

Lagunari primi provvisoriamente, in attesa che Modena, Catanzaro e Parma – ovvero le sole tre squadre in grado di scavalcarli in graduatoria – giochino le rispettive partite. La classifica:

Venezia 11; Catanzaro e Parma 10; Modena 9; Palermo e Sudtirol 7; Bari 6; Cremonese e Cittadella 5; Cosenza e Como 4; Brescia, Pisa e Ascoli 3; Sampdoria, Reggiana e Spezia 2; Ternana 1; Lecco e Feralpi 0

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia: 3 partite in meno

Pisa, Como, Sudtirol, Palermo e Modena: 1 partita in meno

La classifica marcatori alla 5° giornata

Casiraghi (Sudtirol) davanti a tutti con 4 gol; seguono a quota 3 Mendes (Ascoli), Pierini (Venezia) e Strizzolo (Modena). Dieci i calciatori con 2 reti, 36 i calciatori con 1 gol fatto.

