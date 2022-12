Serie B, Perugia-Venezia è il posticipo del 17° turno: le probabili formazioni

19-12-2022 10:29

Manca un solo incontro in Serie B per chiudere la diciassettesima giornata. A scendere in campo, allo stadio “Renato Curi”, saranno il Perugia di Fabrizio Castori e il Venezia di Paolo Vanoli. Squadre separate da sei punti con gli umbri all’ultimo posto a quota 13.Arancioneroverdi comunque in un buon periodo, fatto di 10 punti (futto di tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro incontri). Ecco allora, qui di seguito, le probabili scelte di Castori e Vanoli.

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Santoro, Kouan, Lisi; Olivieri, Strizzolo. All.: Castori.

Venezia (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela, Crnigoj, Tessmann, Andersen, Haps; Pohjanpalo, Johnsen. All.: Vanoli.