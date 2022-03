Serie B: Pisa al comando, Cremonese ko

13-03-2022 17:47

Il Pisa torna capolista in Serie B: la squadra toscana ha piegato per 3-0 la Cremonese in casa nella partita domenicale della 20esima giornata di campionato. La squadra di D’Angelo è passata al Mazza in vantaggio con un calcio di rigore di Torregrossa, nel finale di tempo i grigiorossi hanno sbagliato invece dagli undici metri con Zanimacchia. Nella ripresa ancora Torregrossa al 50′ e Puscas all’89’ hanno chiuso la partita.

Il Pisa grazie alla terza vittoria di fila sale così a quota 55 punti, a +1 sul Lecce.

OMNISPORT