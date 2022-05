Serie B: Pisa in finale playoff, Benevento ko

21-05-2022 20:08

Il Pisa si qualifica per la finale dei playoff di Serie B. La squadra di Luca D’Angelo batte per 1-0 il Benevento all’Arena Garibaldi, replicando così alla vittoria di misura dei sanniti all’andata, e si qualifica per la finale in virtù del miglior posizionamento in classifica.

I nerazzurri esultano grazie alla rete di Benali all’11’: ora attendono l’avversaria per la doppia sfida della finale, sarà Brescia o Monza. L’ultimo atto dei playoff è in programma il 26 e il 29 maggio.

