Serie B, Pisa-Perugia: le probabili formazioni

D'Angelo sfida Castori, gli allenatori che hanno "resuscitato" le rispettive squadre dopo un inizio di campionato nefasto

24-02-2023 16:01

Doppio anticipo del venerdì nel campionato di Serie B, in vista della ventiseiesima giornata, che lascerà poi spazio al turno infrasettimanale. Scendono in camp Frosinone-Parma e Pisa-Perugia. Analizzando il match dell'”rena Garibaldi-Romeo Anconetani”, sfida in panchina tra Luca D’Angelo e Fabrizio Castori, che hanno “resuscitato” le rispettive squadre dopo un inizio di campionato nefasto. Pisa settimo (in zona playoff) a 35 punti, Perugia a quota 29, recentemente uscito dalle secche della zona retrocessione e playout. Fischio d’inizio questa sera alle 20,30. Arbitra il fischietto messinese Alberto Santoro. Qui di seguito, le probabili formazioni di questa sera:

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Esteves, Hermannsson, Caracciolo, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Morutan; Moreo, Gliozzi. All.: D’Angelo.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Dell’Orco, Sgarbi, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi, Paz; Luperini; Di Carmine, Kouan. All.: Castori.