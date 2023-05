Serie B, playout: il Cosenza batte il Brescia, decide Nasti. Pagelle

Il Cosenza batte il Brescia nella gara d'andata dei playout di Serie B con la rete di Nasti. Il ritorno si giocherà tra una settimana, lombardi costretti alla rimonta.

25-05-2023 22:35

Il Cosenza batte il Brescia nella gara d’andata dei playout di Serie B grazie alla rete di Nasti al 25′ del secondo tempo: 1-0 per i padroni di casa. La sfida di ritorno, a campi invertiti, è in calendario il prossimo giovedì 1 giugno. Solo una delle compagini, tra calabresi e lombardi, conserverà il posto in cadetteria, l’altra retrocederà in serie C.

Cosenza-Brescia 1-o: rivivi la diretta live e guarda gli highlights della partita

Cosenza-Brescia, primo tempo avaro di emozioni

Primo tempo abbastanza bloccato e solo con qualche fiammata. Prima vera occasione per il Brescia con Listkowski, che riceve palla al limite dell’area di rigore ma conclude troppo centralmente. Altra chance per gli ospiti con Karacic con una conclusione in diagonale da lontano: palla di poco oltre la traversa. Il Cosenza si fa vedere alla fine con un bello schema su calcio di punizione, ma la conclusione di Nasti trovato libero al centro dell’area di rigore è facile per Andrenacci.

Cosenza-Brescia, decide Nasti

Nel secondo tempo partono forte i padroni di casa. Grande l’occasioni di testa di Nasti a inizio ripresa, l’attaccante però da posizione ravvicinata non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo ci prova Brescianini al volo ma la sua conclusione viene ribattuta dal suo compagno di squadra Zilli. Al 59′ è il Brescia da calcio d’angolo a far tremare lo stadio: lo stacco di testa di Bisoli colpisce la traversa, sul proseguimento dell’azione Mangraviti conclude bene ma D’Orazio miracolosamente. Al 70′ però è Nasti a sbloccare il match: D’Orazio stacca di testa, Andrenacci respinge ma non può nulla su Nasti che insacca. Nel finale è Mangraviti a sfiorare il pareggio: tiro di poco fuori a lato. Il match termina 1-0, tra una settimana il ritorno del playout per restare in Serie B.

Cosenza-Brescia, pagelle top e flop

Bisoli 6: uno dei più propositivi ma la traversa gli nega la gioia.

Mangraviti 6.5: è un difensore ma è tra i più pericolosi del match, sfiora la rete nel finale.

Nasti 7.5: il più pericoloso ed è sua la rete della vittoria: ancora una volta decisivo.

D’Orazio 7: decisivo sia in difesa che in attacco, uomo ovunque.

Brescianini 6.5: domina a centrocampo, bravo in entrambe le fasi.

Karacic 5: si perde Nasti in occasione del gol.

Cosenza-Brescia, il tabellino

Marcatori: 70′ Nasti (C)

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Rigioni, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Nasti. A disp.: Marson, Rispoli, Venturi, Vaisanen, La Vardera, Zilli, Calò, Cortinovis, Arioli, Kornvig, Praszelik, Finotto. All.: Viali

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Björkengren; Listkowski, Rodríguez; Ayé. A disp.: Lezzerini, Adorni, Ndoj, Olzer, Scavone, Niemeijer, Adryan, van de Looi, Bianchi. All.: Gastaldello

ARBITRO: Aureliano di Bologna