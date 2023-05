Sei contendenti, un solo biglietto per il Paradiso. La stagione regolare della Serie B è giunta al termine e adesso è tempo dei playoff che metteranno in palio l’ultimo posto promozione disponibile, dopo quelle ottenute da Frosinone e Genoa.

Come funzionano i playoff: il regolamento

Il regolamento dei playoff suddivide le sei partecipanti in un tabellone che vedrà scontrarsi le compagini giunte dal quinto all’ottavo posto in un turno preliminare.

Il match si disputerà in gara secca e metterà di fronte Cagliari (5^) e Venezia (8^) da un lato e Südtirol (6^) e Reggina (7^) dall’altro. Si giocherà all’Unipol Domus e al Druso: sardi e altoatesini, oltre al fattore campo, avranno a disposizione due risultati su tre per accedere al turno successivo.

Gli undici di Inzaghi e Vanoli, infatti, dovranno vincere in trasferta per giungere alle semifinali: per farlo ci saranno a disposizione i tempi regolamentari ed, eventualmente, supplementari. Qualora permanesse ulteriormente la parità, ad andare avanti sarebbero Cagliari e Südtirol, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

A quel punto, entreranno in scena Bari e Parma. I galletti di mister Mignani troveranno in semifinale la vincente di Südtirol-Reggina, mentre ai crociati di Pecchia toccherà una fra Cagliari e Venezia.

Dalle semifinali in poi il confronto si snoderà su doppia sfida (andata e ritorno), con la seconda gara giocata sul campo della miglior qualificata, ovvero al San Nicola e al Tardini per quanto riguarda l’accesso all’ultimo atto della post-season.

Inoltre, per le semifinali e la finale, infatti, in Serie B non saranno previsti i tempi supplementari: in caso di parità nel doppio confronto, sarà premiata la squadra meglio piazzata in regular-season. Va da sè, dunque, che al Bari, giunto terzo, quattro pareggi potrebbero fruttare il ritorno in massima serie. Non varrà l’ormai datata regola dei gol in trasferta.

Il calendario dei playoff di Serie B

I playoff in Serie B scatteranno venerdì 26 maggio, con la prima delle due gare valide per il turno preliminare fra Südtirol e Reggina. Sabato 27, invece, sarà il turno di Cagliari-Venezia.

Ci saranno pochissime pause fra una partita e l’altra: le semifinali andranno in scena il 29 e il 30, con le gare di ritorno previste il 2 e 3 giugno.

Giovedì 8 e domenica 11 le date della Finale. Tutti i match si giocheranno in notturna, come comunicato dalla Lega B, con il fischio d’inizio previsto alle ore 20:30.

Questo il programma completo:

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – Südtirol vs Reggina (ore 20.30)

Sabato 27 maggio 2023 – Cagliari vs Venezia (ore 20.30)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 – Südtirol/Reggina vs Bari (ore 20.30)

Martedì 30 maggio 2023 – Cagliari/Venezia vs Parma (ore 20.30)

Venerdì 2 giugno 2023 – Bari vs Südtirol/Reggina (ore 20.30)

Sabato 3 giugno 2023 – Parma vs Cagliari/Venezia (ore 20.30)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023 (ore 20.30)

Domenica 11 giugno 2023 (ore 20.30)

Obbiettivo Serie A: le sei squadre ai playoff

Saranno quindi Bari, Parma, Cagliari, Südtirol, Reggina e Venezia a partecipare ai playoff.

La cavalcata del Bari

I galletti di Mignani arrivano con i favori del miglior piazzamento in classifica. Giunti terzi, da neo-promossi, i biancorossi hanno lottato a lungo con Frosinone e Genoa per la promozione diretta, arrendendosi solo nel finale della regular-season.

Cheddira e compagni, per i playoff, potranno contare sulla spinta del San Nicola: ci si attendono oltre 40mila spettatori per la semifinale di ritorno, che si giocherà contro una fra Südtirol e Reggina.

La sorpresa Südtirol

Gli altoatesini, matricola del campionato, hanno stupito tutti. L’organizzazione di Bisoli ha risollevato i biancorossi dopo un inizio di stagione difficile, portando Odogwu e soci a veleggiare fra i primi posti della graduatoria.

Un finale in flessione ha poi prodotto il sesto posto finale ma a Bolzano si sogna, anche in virtù di una squadra che non ha nulla da perdere e che già ha raggiunto un obiettivo inaspettato qualificandosi alla post-season.

Il cuore della Reggina

Ad affrontare il Südtirol nel preliminare ci sarà la Reggina di Pippo Inzaghi. Stagione complessa per gli amaranto, che hanno volato nel girone d’andata (chiuso al secondo posto), incappando in qualche difficoltà di troppo nel 2023.

Hernani e compagni cercheranno l’impresa al Druso, tentando di imitare quella ottenuta nella trentottesima giornata di campionato contro l’Ascoli, con il gol di Canotto al 94esimo a regalare il pass per gli spareggi promozione nonostante la penalizzazione di cinque punti in classifica.

Il Parma a caccia della Serie A

Dall’altro lato del tabellone, invece, ci saranno il Parma, già certo della semifinale, oltre a Cagliari e Venezia. I ducali sono alla prima partecipazione ai playoff di Serie B e hanno strappato il quarto posto proprio nella giornata che ha chiuso la regular-season del campionato, battendo 2-1 al Tardini il Venezia.

Il club emiliano vuole fortemente cancellare la delusione della passata stagione, quando Buffon e soci non arrivarono nemmeno ai playoff, e tornare in quella Serie A persa nel 2021. Tanti giovani talenti compongono la rosa a disposizione di Pecchia, oltre all’intramontabile Vazquez e al già citato Gigi Buffon.

La svolta di Claudio Ranieri

A proposito d’esperienza, impossibile non citare quella di Sir Claudio Ranieri e del suo Cagliari, anch’esso debuttante nei playoff di Serie B.

Tornato in Sardegna dopo oltre trent’anni, l’allenatore campione d’Inghilterra con Leicester ha dato una svolta alla stagione rossoblu. Lapadula (vincitore del premio Pablito con 21 reti in campionato), Pavoletti, Nandez, Mancosu e Rog sono solo alcuni dei nomi di un organico di altissima qualità, forse il più completo dei sei che giocheranno questi playoff.

Venezia, dai playout ai playoff

Il Cagliari, tuttavia, dovrà fare molta attenzione al Venezia di Paolo Vanoli. L’allenatore, giunto in Laguna a novembre, ha preso una squadra ultima in classifica e l’ha portata fino all’ottavo posto. Trascinati dai gol di Joel Julius Ilmari Pohjanpalo, gli arancioneroverdi sognano in grande, forti del grande entusiasmo che si respira in Laguna.

La storia dei playoff di Serie B

Quella che sta per iniziare sarà l’edizione numero diciotto dei playoff di Serie B. L’appendice del torneo per decidere la terza promozione in Serie A è stata introdotta nell’annata 2004/2005, con la vittoria del Torino sul Perugia in finale.

La formula originale prevedeva la partecipazione di quattro squadre (dalla 3ª alla 6ª classificata) che si affrontavano in semifinali e finale (entrambe basate su gare di andata e ritorno).

A partire dall’annata 2013/14 la griglia è stata allungata, permettendo la partecipazione anche alle formazioni giunte al settimo e all’ottavo posto.

Le prime due edizioni, come detto, furono vinte dal Torino che, però, dopo il primo trionfo dovette rinunciare per problemi finanziari al salto in Serie A.

Solo in una stagione non si sono disputati i playoff: stiamo parlando del 2006/2007, dopo il Genoa seguì direttamente Juventus e Napoli per via del distacco sulla quarta in classifica.

Nei primi anni, i playoff sono stati sempre vinti dalla squadra arrivata terza nella stagione regolare: è successo dal 2004/05 al 2010/11.

A spezzare “il dominio delle terze” fu la Sampdoria che nei playoff del 2012 vinse la finale contro il Varese dopo essersi qualificata come sesta forza della B. I blucerchiati, ad oggi, restano l’unica squadra ad aver vinto la post-season partendo dal sesto posto.

Tutti i playoff della storia della Serie B

Stagione: 2004/05

Partecipanti: Torino, Perugia, Treviso, Ascoli

Semifinali: Torino-Ascoli 3-1 (1-0, 2-1), Perugia-Treviso 3-0 (1-0, 2-0)

Finale: Torino-Perugia 2-2 (2-1, 0-1)

Promossa: Torino (3^) per miglior piazzamento

Stagione: 2005/06

Partecipanti: Torino, Mantova, Modena, Cesena

Semifinali: Torino-Cesena 2-1 (1-1, 1-0), Mantova-Modena 1-1 (0-0, 1-1)

Finale: Torino-Mantova 5-5 (2-4, 3-1 dts)

Promossa: Torino (3^) per miglior piazzamento

Stagione: 2006/07

I playoff non si disputarono: il Genoa, terzo, fu promosso direttamente in Serie A per il vantaggio di 10 punti sul Piacenza quarto.

Stagione: 2007/08

Partecipanti: Lecce, Albinoleffe, Brescia, Pisa

Semifinali: Lecce-Pisa 3-1 (1-0, 2-1), Albinoleffe-Brescia 2-2 (0-1, 2-1)

Finale: Lecce-Albinoleffe 2-1 (1-0, 1-1)

Promossa: Lecce (3^)

Stagione: 2008/09

Partecipanti: Livorno, Brescia, Empoli, Grosseto

Semifinali: Livorno-Grosseto 4-3 (0-2, 4-1), Brescia-Empoli 4-1 (1-1, 3-0)

Finale: Livorno-Brescia 5-2 (2-2, 3-0)

Promossa: Livorno (3^)

Stagione: 2009/10

Partecipanti: Brescia, Sassuolo, Torino, Cittadella

Semifinali: Brescia-Cittadella 1-1 (1-0, 0-1), Sassuolo-Torino 2-3 (1-1, 1-2)

Finale: Brescia-Torino 2-1 (0-0, 2-1)

Promossa: Brescia (3^)

Stagione: 2010/11

Partecipanti: Novara, Varese, Padova, Reggina

Semifinali: Novara-Reggina 2-2 (0-0, 2-2), Varese-Padova 3-4 (0-1, 3-3)

Finale: Novara-Padova 2-0 (0-0, 2-0)

Promossa: Novara (3^)

Stagione: 2011/12

Partecipanti: Sassuolo, Verona, Varese, Sampdoria

Semifinali: Sassuolo-Sampdoria 2-3 (1-2, 1-1), Verona-Varese 1-3 (0-2, 1-1)

Finale: Varese-Sampdoria 2-4 (2-3, 0-1)

Promossa: Sampdoria (6^)

Stagione: 2012/13

Partecipanti: Livorno, Empoli, Novara, Brescia

Semifinali: Livorno-Brescia 2-2 (1-1, 1-1), Empoli-Novara 5-1 (1-1, 4-1)

Finale: Livorno-Empoli 2-1 (1-1, 1-0)

Promossa: Livorno (3^)

Stagione: 2013/14

Partecipanti: Latina, Cesena, Modena, Crotone, Bari, Spezia

Preliminari: Crotone-Bari 0-3, Modena-Spezia 1-0

Semifinali: Latina-Bari 4-4 (2-2, 2-2), Cesena-Modena 2-1 (1-0, 1-1)

Finale: Latina-Cesena 2-4 (1-2, 1-2)

Promossa: Cesena (4^)

Stagione: 2014/15

Partecipanti: Vicenza, Bologna, Spezia, Perugia, Pescara, Avellino

Preliminari: Perugia-Pescara 1-2, Spezia-Avellino 1-2 dts

Semifinali: Vicenza-Pescara 2-3 (0-1, 2-2), Bologna-Avellino 3-3 (1-0, 2-3)

Finale: Bologna-Pescara 1-1 (0-0, 1-1)

Promossa: Bologna (4^) per miglior piazzamento

Stagione: 2015/16

Partecipanti: Trapani, Pescara, Bari, Cesena, Spezia, Novara

Preliminari: Bari-Novara 3-4 dts, Cesena-Spezia 1-2

Semifinali: Trapani-Spezia 3-0 (1-0, 2-0), Pescara-Novara 6-2 (0-2, 4-2)

Finale: Trapani-Pescara 1-3 (0-2, 1-1)

Promossa: Pescara (4^)

Stagione: 2016/17

Partecipanti: Frosinone, Perugia, Benevento, Cittadella, Carpi, Spezia

Preliminari: Benevento-Spezia 2-1, Cittadella-Carpi 1-2

Semifinali: Frosinone-Carpi 0-1 (0-0, 0-1), Perugia-Benevento 1-2 (0-1, 1-1)

Finale: Benevento-Carpi 1-0 (0-0, 1-0)

Promossa: Benevento (5^)

Stagione: 2017/18

Partecipanti: Frosinone, Palermo, Venezia, Cittadella, Bari, Perugia

Preliminari: Venezia-Perugia 3-0, Cittadella-Bari 2-2 dts

Semifinali: Palermo-Venezia 2-1 (1-1, 1-0), Frosinone-Cittadella 2-2 (1-1, 1-1)

Finale: Frosinone-Palermo 3-2 (1-2, 2-0)

Promossa: Frosinone (3^)

Stagione: 2018/19

Partecipanti: Benevento, Pescara, Verona, Spezia, Cittadella, Perugia

Preliminari: Verona-Perugia 4-1 dts, Spezia-Cittadella 1-2 dts

Semifinali: Benevento-Cittadella 2-4 (2-1, 0-3), Pescara-Verona 0-1 (0-0, 0-1)

Finale: Verona-Cittadella 3-2 (0-2, 3-0)

Promossa: Verona (5^)

Stagione: 2019/20

Partecipanti: Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli, Frosinone

Preliminari: Cittadella-Frosinone 2-3 dts, Chievo-Empoli 1-1 dts

Semifinali: Spezia-Chievo 3-3 (0-2, 3-1), Pordenone-Frosinone 2-1 (1-0, 0-2)

Finale: Spezia-Frosinone 1-1 (1-0, 0-1)

Promossa: Spezia (3^) per miglior piazzamento

Stagione: 2020/21

Partecipanti: Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia, Chievo

Preliminari: Venezia-Chievo 3-2 dts, Cittadella-Brescia 1-0

Semifinali: Monza-Cittadella 2-3 (0-3, 2-0), Lecce-Venezia 1-2 (0-1, 1-1)

Finale: Venezia-Cittadella 2-1 (0-1, 1-1)

Promossa: Venezia (5^)

Stagione: 2021/22

Partecipanti: Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia

Preliminari: Brescia-Perugia 3-2 dts, Ascoli-Benevento 0-1

Semifinali: Pisa-Benevento 1-1 (0-1, 1-0), Monza-Brescia 4-2 (2-1, 2-1)

Finale: Pisa-Monza 4-6 (1-2, 3-4 dts)

Promossa: Monza (4^)

