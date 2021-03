Serie B: poker Lecce, Venezia bloccato, Monza ko

Il Lecce ha travolto per 4-2 il Chievo in una delle partite della 28esima giornata di Serie B. I salentini si sono imposti grazie alle reti di Maggio, Pettinari e alla doppietta di Coda, e sono saliti in classifica al terzo posto, appaiando il Venezia bloccato ad Ascoli sull’1-1.

Il Monza resta secondo nonostante la sconfitta contro la Reggina: Mario Balotelli ancora a secco. Colpo del Brescia a Frosinone, decide in extremis Ndoj al 94′, tris della Cremonese con la Reggiana. Tra Pordenone e Pescara è finita 0-0.

I risultati delle partite delle 14

Ascoli-Venezia 1-1

Cremonese-Reggiana 3-0

Frosinone-Brescia 0-1

Lecce-Chievo 4-2

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0

OMNISPORT | 13-03-2021 16:01