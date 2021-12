Serie B, presidente Pisa: "Lucca a gennaio non si muove"

24-12-2021 17:48

Dopo un meraviglioso inizio di stagione, il centravanti del Pisa Lorenzo Lucca non segna da oltre due mesi. Nonostante ciò, la sua valutazione rimane molto alta e molti club stanno monitorando la situazione, tra i quali anche per esempio la Fiorentina.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un trasferimento di Lucca verso altri lidi già nella finestra di gennaio, ma a spegnere queste voci ci ha pensato il presidente del Pisa Giuseppe Corrado in persona. Queste le sue parole a Radio Sportiva:

“Posso dire intanto che sicuramente Lucca non si muoverà nel mercato di gennaio. Ora sta pagando un po’ un inizio di stagione in cui è andato al massimo e ha giocato tanto anche con la maglia dell’Under 21. Anche per questo su di lui ci sono club di livello internazionale“.

OMNISPORT