Serie B: preziosa vittoria salvezza per la Reggiana sull'Entella

La giornata numero 21 di Serie B viene aperta dall’anticipo del venerdì, nel quale l’Ascoli compie il blitz sbancando Lecce. Una doppietta di Dionisi, colpo di gennaio, risponde a Stepinski e trascina i marchigiani alla vittoria in Salento. Al 91′ Mancosu sbaglia un rigore ed evita la beffa agli ospiti.

Pirotecnico 3-3 tra Brescia e Cittadella, con i lombardi che si fanno rimontare da una situazione di doppio vantaggio. La SPAL strappa un punto con il pari di Cosenza, quarto risultato utile di fila per la Cremonese che supera di misura il Pisa.

Il Venezia passa a Frosinone e si candida prepotentemente per un posto nei playoff, risorge la Reggina contro il fanalino di coda Pescara: a segno anche ‘El Tanque’ German Denis. Un goal di De Luca permette al Chievo di riprendere la Salernitana.

Non cambia nulla in vetta alla graduatoria: l’Empoli guadagna un punto a Monza dopo essere passato in vantaggio con Mancuso, salvo poi essere ripreso da un rigore trasformato da Boateng nel secondo tempo. Espulso Furlan tra gli ospiti.

Nella partita serale di sabato, il Pordenone perde a sorpresa in casa contro il Vicenza. Apre le danze in apertura Samuele Longo, a tre minuti dalla fine la pareggia Morra, ma in extremis Giacomelli vince la partita. Nel posticipo di domenica sera importantissima vittoria della Reggiana che batte l’Entella in rimonta.

SERIE B, 21ª GIORNATA

LECCE-ASCOLI 1-2 [23′ Stepinski (L), 28′ e 56′ Dionisi (A)]

BRESCIA-CITTADELLA 3-3 [7’ Aye (B), 28’ Donnarumma (B), 44’ Aye (B), 62’ Gargiulo (C), 84′ Baldini (C)]

COSENZA-SPAL 1-1 [25’ Sciaudone (C), 57’ Mora (S)]

CREMONESE-PISA 2-1 [6’ Valeri (C), 11’ Ciofani (C), 19’ Vido (P)]

FROSINONE-VENEZIA 1-2 [45’+2’ Forte (V), 55’ Di Mariano (V), 61’ Salvi (F)]

PESCARA-REGGINA 0-2 [73’ Denis, 79′ Montalto]

SALERNITANA-CHIEVO 1-1 [23’ Tutino (S), 50’ De Luca (C)]

MONZA-EMPOLI 1-1 [2′ Mancuso (E), 69′ rig. Boateng (M)]

PORDENONE-VICENZA 1-2 [3′ Longo (V), 87′ Morra (P), 88′ Giacomelli (V)]

REGGIANA-ENTELLA 2-1 [48′ Brescianini (E), 53′ Laribi, 56′ Rozzio (R)]

CLASSIFICA SERIE B

EMPOLI 42 punti MONZA 36 SALERNITANA 36 CHIEVO 36 CITTADELLA 35 SPAL 35 VENEZIA 32 LECCE 31 PORDENONE 29 FROSINONE 28 PISA 27 VICENZA 25 CREMONESE 23 BRESCIA 22 REGGINA 22 COSENZA 21 REGGIANA 21 ASCOLI 20 ENTELLA 17 PESCARA 16

