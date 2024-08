Serie B, si parte con Brescia-Palermo: i big match e dove vederli in tv

Il campionato cadetto prenderà il via con la sfida tra la squadra di Dionisi e quella di Maran. Tante le partite importanti: il programma completo

Pronti-via con la nuova stagione di Serie B. Si parte con la sfida tra il Brescia e il Palermo al “Rigamonti”. La giornata entrerà poi nel vivo con il big match tra il Catanzaro e il Sassuolo, con i neroverdi che si candidano a favoriti per la promozione e il ritorno immediato in A. Stesso obiettivo che seguono anche Frosinone e Sampdoria, che saranno subito faccia a faccia in una prima giornata già ricca di partite importanti.

Brescia-Palermo taglia il nastro della Serie B

Il Palermo di Dionisi, dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia al Tardini contro il Parma, è pronto ad inserirsi per la lotta alla pole position della Serie B. Ad attendere i rosanero ci sarà il Brescia, reduce dal tris contro il Venezia sempre nella stessa competizione. Due squadre che sognano in grande e che nella passata stagione hanno raggiunto i playoff. Il campionato cadetto non è prevedibile e i copioni possono cambiare con uno schiocco di dita. Per questo fare pronostici è complicato, ma ai nastri di partenza sicuramente le due squadre non si presentano con i motori bloccati. Poi, come sempre, sarà il campo a sventolare la bandiera a scacchi.

Serie B, il programma della prima giornata

Si comincerà venerdì 16 agosto con Brescia Palermo e si proseguirà poi sabato e domenica, senza posticipo del lunedì. Per le prime giornate l’orario sarà soltanto serale, con il fischio d’inizio previsto per le 20.30

Brescia-Palermo venerdì 16 agosto 2024, ore 20.30

Bari-Juve Stabia sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Pisa-Spezia sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Salernitana-Cittadella sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Sudtirol-Modena sabato 17 agosto 2024, ore 20.30

Catanzaro-Sassuolo domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Cesena-Carrarese domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Cosenza-Cremonese domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Frosinone-Sampdoria domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Reggiana-Mantova domenica 18 agosto 2024, ore 20.30

Dove vedere la Serie B: diretta tv e streaming

Anche dalla prossima stagione che prenderà il via venerdì 16 agosto alle 20.30 con l’anticipo Brescia-Palermo, la Serie BKT si potrà vedere in streaming su DAZN che continuerà così a trasmettere tutte le 390 partite di campionato’, inclusi i playoff e playout. Un sospiro di sollievo dopo i timori delle ultime settimane. Non saranno trasmesse partite in chiaro e gratis.