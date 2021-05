Serie B, Proia mette le ali al Cittadella: Brescia sconfitto 1-0

Basta il gol di Proia al Cittadella per avere la meglio sul Brescia nel 1° turno di playoff e accedere alle semifinali contro il Monza di Brocchi.

Ad eccezione dei colpi di testa di Berretta e Ayè e del destro Lobojko, nel primo tempo il confronto procede all’insegna dell’equilibrio. Nessuna delle due compagini riesce a pungere l’avversaria almeno finché, al 40’, Rosafio non imbecca Proia che di testa batte Joronen per l’1-0 dei padroni di casa.

Nella ripresa la reazione delle Rondinelle non è veemente ed efficace come ci si aspetterebbe e così le occasioni più pericolose sono per il raddoppio dei veneti con Gargiulo e Tsadjout. Mancato il 2-0, il Cittadella si impegna quindi a gestire il vantaggio, missione in cui la squadra di Venturato riesce senza particolari patemi ad esclusione della conclusione di Cistana deviata da Bjarnason che mette i brividi a Kastrati.

Il punteggio però non cambia e ad esultare è dunque il Cittadella, impegnato ora il 17 e il 20 maggio nel doppio confronto con il Monza nelle semifinali playoff.

