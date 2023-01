Serie B, Ranieri batte De Rossi: il Cagliari supera la Spal

La formazione sarda si impone 2-1 sui ferraresi nell'anticipo del venerdì della terza giornata di ritorno.

27-01-2023 22:49

Il maestro ha avuto la meglio nei confronti dell’allievo. Si può racchiudere così il primo incontro del 22° turno del campionato cadetto di Serie B. Nell’anticipo del venerdì sera della terza di ritorno, il Cagliari di Claudio Ranieri ha infatti battuto la Spal di Daniele De Rossi per 2-1 all’Unipol Domus. Vantaggio di Altare al 15′, pari ferrarese con Celia al 42′, quindi il gol decisivo di Lapadula al 76′.

Una partita molto delicata per la Spal di De Rossi, che ha chiuso anche in dieci per via dell’espulsione al 96′ di Maistro. Il Cagliari con Ranieri ha preso tutto un altro ritmo: sette punti in tre partite e squadra imbattuta. I sardi salgono così a quota 32 in classifica al quinto posto. La formazione ospite resta invece ferma a 24 punti in quattordicesima posizione.