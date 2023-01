Serie B: Ranieri parte bene, cade la Reggina

14-01-2023 16:07

Primo turno del 2023 per la Serie B, che ha inaugurato a suon di sorprese il girone di ritorno dopo la consueta sosta di inizio gennaio con un programma spacchettato in due giorni e ben quattro posticipi domenicali. Fa sensazione la sconfitta in casa della Reggina di Pippo Inzaghi, seconda forza del campionato alle spalle del Frosinone: nell’ennesimo derby in panchina tra campioni del mondo 2006 la Spal di Daniele De Rossi fa il colpaccio al Granillo grazie alle parate del portiere Alfonso e all’autorete di Gagliolo. Amaranto senza gol in casa da tre partite.

Cade anche il Pisa dopo 13 risultati utili consecutivi (sette vittorie e sei pareggi) coincisi con il ritorno in panchina di Luca D’Angelo: all’”Arena-Garibaldi Anconetani” passa il redivivo Cittadella, che resta però in piena zona retrocessione.

Sorprendente, almeno nelle proporzioni, anche la sconfitta del Parma, travolto dal Bari nel Cheddira-day: il centravanti marocchino, ex di giornata per essere stato tesserato per gli emiliani tra il 2019 e l’estate 2022, pur senza mai giocare un solo minuto con la maglia crociata, trasforma due rigori e procura un’autorete ed è sempre più solo al comando della classifica marcatori con 13 centri. Pugliesi a -3 dal secondo posto.

Buonissima la prima di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari: Unipol Domus esaurita, Como sconfitto dai gol di Pavoletti e del neo-acquisto Azzi e balzo in zona playoff con sorpasso annesso al Parma. Rocambolesco pareggio del Palermo a Perugia: 3-3 con i rosanero capaci di rimontare da 0-2 dopo 7 minuti e poi da 1-3.

Risultati 20° giornata:

Bari-Parma 4-0

5’ aut. Balogh (P); 13’, 43’ rig. Cheddira (B); 93’ Salcedo

Cagliari-Como 2-0

16’ Pavoletti (C); 49’ Azzi (C)

Perugia-Palermo 3-3

2’ Di Serio (Pg); 7’ Casasola (Pg); 23’ Marconi (Pa); 36’ Olivieri (Pg); 48’ Valente (Pa); 89’ Brunori Sandri (Pa)

Pisa-Cittadella 1-2

4’ Mastrantonio (C); 43’ Crociata (C); 60’ Morutan (P)

Reggina-Spal 0-1

65’ aut. Gagliolo (R)